WhatsApp déploie à grande échelle sa fonctionnalité de chaînes, analogue à celle de Telegram

WhatsApp promet également que d’autres fonctionnalités continueront d’être ajoutées au fur et à mesure que la fonctionnalité Chaînes se développera et s’étendra , et que ces fonctionnalités seront basées directement sur les commentaires des utilisateurs. L’une d’entre elles sera la possibilité pour n’importe qui de créer une chaîne, de la même manière que cette fonction fonctionne actuellement sur Instagram.

Les chaînes sont différents des traditionnelles discussions sur WhatsApp, car ils sont distincts et les personnes que vous choisissez de suivre ne sont pas visibles par les autres, d’où l’accent mis sur la protection de la vie privée. Les utilisateurs de WhatsApp ont la possibilité de parcourir les différentes chaînes et de décider de suivre celles qui les intéressent.

En effet, les chaînes sont des diffusions à sens unique qui permettent aux administrateurs d’envoyer du texte, des photos, des vidéos, des autocollants et des sondages aux personnes qui les suivent. WhatsApp a annoncé qu’elle accueillait des milliers d’organisations, d’équipes sportives, d’artistes et de leaders d’opinion que les utilisateurs peuvent suivre directement dans WhatsApp.