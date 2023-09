3 choses à attendre de l’événement iPhone 15 : Apple Watch Series 9, nouveaux AirPods et plus encore

Le décor est planté, les invitations sont lancées et les préparatifs vont bon train pour ce qui est sans doute l’événement le plus important de l’année 2023 pour le lancement des produits Apple. Baptisé « Wonderlust », cet événement en personne débutera au siège d’Apple à Cupertino, en Californie, à 10 heures, heure locale, soit 19 heures, heure de Paris, ce mardi 12 septembre 2023.

Ce n’est un secret pour personne que cet événement de lancement sera centré sur la prochaine génération d’iPhone, probablement baptisée iPhone 15. Outre les différents modèles d’iPhone, Apple devrait également présenter d’autres produits lors de l’événement, notamment la nouvelle génération de l’Apple Watch, ainsi qu’une nouvelle génération d’AirPods.

Outre ces lancements de matériel, Apple devrait également profiter de l’événement pour présenter toutes les nouvelles capacités et fonctionnalités offertes par les nouvelles versions d’iOS 17, d’iPadOS 17 et de WatchOS 10.

Si les lancements d’iPhone en septembre ont toujours été cruciaux pour Apple, l’événement de 2023 revêt une importance particulière pour de multiples raisons, selon Mark Gurman de Bloomberg.

Tout d’abord, cet événement intervient dans le contexte d’une baisse des ventes d’iPhone au niveau mondial, et Apple doit utiliser cet événement comme un tremplin pour le succès des iPhone de nouvelle génération. Des rapports indiquant qu’Apple a déplacé une partie de la production de l’iPhone 15 de la Chine vers l’Inde, ce serait également la première fois qu’un nouveau modèle d’iPhone sortirait d’une usine située en dehors de la Chine.

iPhone 15 : un design inchangé, un éventuel changement de nom et de meilleures caméras

Au cours des dernières années, Apple a généralement livré quatre variantes de l’iPhone destinées à des publics différents. La gamme 2022 comprenait l’iPhone 14, l’iPhone 14 Plus, l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Les choses devraient rester les mêmes cette fois-ci, les rapports les plus récents indiquant que les nouveaux iPhone seront connus sous le nom d’iPhone 15, d’iPhone 15 Plus, d’iPhone 15 Pro et d’iPhone 15 Pro Max. Certains rapports ont évoqué la possibilité qu’Apple renomme la variante « Pro Max » en iPhone 15 Ultra, mais d’autres rapports ont écarté cette éventualité.

Apple ne semble pas vouloir faire évoluer ses directives de conception de l’iPhone et, selon toute vraisemblance, la gamme iPhone 15 sera presque identique aux appareils de la génération précédente. Il y aura bien sûr des changements mineurs, comme des bords plus fins sur tous les appareils et des écrans légèrement plus grands sur les modèles Pro et Pro Max. Il est également question qu’Apple opte pour une coque en titane, plus résistante, pour ses appareils. Cette décision pourrait éventuellement permettre aux appareils de mieux résister aux traces de doigts — un problème qui a affecté les itérations successives de l’iPhone depuis le lancement de l’iPhone X en 2017.

La mise à jour 2023 pourrait également être le signe avant-coureur de bonnes nouvelles pour les amateurs de photo déçus par le matériel des modèles d’iPhone d’entrée de gamme. Cette fois-ci, il y a de fortes chances qu’Apple mette à niveau l’ancien capteur principal de 12 mégapixels de ces smartphones pour le remplacer par un capteur plus grand de 48 mégapixels.

Des puces plus rapides et plus récentes réservées aux modèles Pro, et la fin du port Lightning

Apple devrait poursuivre sa tendance à n’équiper que les modèles haut de gamme avec les derniers processeurs. Cela signifie que seuls les modèles iPhone 15 Pro et Pro Max seront équipés de la dernière puce A17, tandis que les modèles moins chers utiliseront les puces A16 de l’année dernière. Bien que cela n’ait pas été confirmé, il est également possible que les modèles iPhone 15 et Plus bénéficient de la fonction Dynamic Island qui était réservée aux modèles Pro sur les modèles 2022.

Un autre changement important concernant les modèles d’iPhone 2023 serait le fait qu’ils marqueront la fin du port Lightning, la vieillissante norme de connectivité qui existe depuis 2012. Il est intéressant de noter qu’Apple n’avait pas l’intention d’abandonner volontairement le port Lightning. Ce revirement soudain est un changement forcé sous la pression réglementaire de l’Union européenne (UE), qui a imposé l’utilisation d’une norme de charge commune pour les smartphones et autres appareils à partir de 2024 et au-delà.

Il est également question que les modèles Pro de la gamme iPhone 15 perdent le bouton « sourdine » dédié et soient remplacés par un « bouton d’action ». Dans son avatar de 2023, ce bouton d’action peut être configuré pour servir de raccourci vers de nombreuses fonctions allant de l’activation/désactivation de la lampe de poche à l’ouverture de l’application Appareil photo, en passant par le lancement d’un enregistrement vocal.

Enfin, Apple devrait proposer la gamme iPhone 15 dans une variété de nouvelles variantes de couleurs.

L’Apple Watch Series 9 bénéficiera de performances accrues et d’une précision améliorée pour différents capteurs

Alors que la gamme iPhone 15 monopolisera l’attention lors de l’événement Apple de septembre 2023, les fanboys de l’Apple Watch attendront avec impatience le rafraîchissement de la gamme de montres de la société, probablement appelée Apple Watch Series 9. La gamme d’Apple Watch 2023 ne devrait pas être radicalement différente des produits existants et intégrera principalement des mises à jour progressives des fonctionnalités. Cela signifie essentiellement que les appareils continueront d’être proposés dans les mêmes tailles qu’auparavant, les variantes standard étant disponibles en 41 mm et 45 mm, et l’Apple Watch Ultra (2e génération) haut de gamme étant dotée d’un boîtier de 49 mm.

En interne, le principal changement devrait prendre la forme d’un processeur amélioré, ce qui en ferait la première mise à niveau majeure depuis la sortie de l’Apple Watch Series 6 en 2020. Selon les rumeurs, cette nouvelle puce serait basée sur la puce A15, utilisée pour la première fois sur la série iPhone 13, et pourrait apporter plusieurs améliorations en termes de performances. Le nouveau processeur garantira également de meilleures capacités Localiser grâce à une puce U2 à bande ultra-large intégrée. En plus de la nouvelle puce, nous nous attendons également à ce que tous les modèles Apple Watch Series 9 reçoivent des mises à jour complètes qui garantiront que les appareils sont plus précis lorsqu’il s’agit de suivre diverses données.

Il se murmure également qu’Apple pourrait intégrer un capteur de fréquence cardiaque plus précis sur les modèles d’Apple Watch 2023. Il est également probable qu’Apple abandonne les bracelets en cuir pour la prochaine génération d’Apple Watch dans le cadre d’une démarche environnementale.

Quelle est la prochaine étape pour les AirPods d’Apple ?

Étant donné que moins d’un an s’est écoulé depuis qu’Apple a lancé les AirPods Pro de seconde génération, nous ne nous attendons pas à ce qu’Apple propose de nouvelles écouteurs cette fois-ci. Cependant, étant donné que tous les iPhone passeront à l’USB-C avec la série iPhone 15, il est question qu’Apple fasse passer tous les accessoires AirPods — qui sont basés sur le port Lightning — à la norme USB-C plus récente. Cela signifierait essentiellement que les étuis de chargement et l’écosystème d’accessoires pour des produits aussi récents que les AirPods Pro de seconde génération pourraient passer à l’USB-C.

Outre les changements apportés à l’écosystème des accessoires, Apple travaillerait à l’annonce d’une nouvelle mise à jour logicielle pour l’écosystème AirPods. Cette mise à jour devrait apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités logicielles aux AirPods, dont une fonction connue sous le nom de « conversation awareness », qui leur permettra de baisser automatiquement le volume lorsqu’ils détecteront que le porteur entame une conversation avec une autre personne. La mise à jour du logiciel devrait également permettre d’améliorer le processus de changement d’appareil.

On ne sait pas encore si Apple prévoit de lancer un successeur aux AirPods Max cette fois-ci. Étant donné que les écouteurs intra-auriculaires phares d’Apple existent depuis plus de trois ans, ils ont désespérément besoin d’une mise à jour.