Des images du Galaxy S23 FE et de nombreuses spécifications apparaissent en ligne

Pendant des mois, personne n’a su si le Galaxy S23 FE de Samsung allait sortir et même lorsque les signes indiquaient que c’était le cas. L’appareil a eu une longue période de gestation. Peut-être pas aussi longue que les 22 mois d’un éléphant, mais suffisamment longue. La bonne nouvelle, c’est que le smartphone devrait être prochainement présenté.

Nous le savons parce que Samsung a créé une page d’assistance officielle pour l’appareil au Kazakhstan qui mentionne le numéro de modèle SM-S711B/DS (indiquant la variante double SIM du smartphone) et que l’agence réglementaire chinoise TENAA relayée par MyFixGuides a publié des images et des spécifications du smartphone.

Selon le site Web, le Galaxy S23 FE sera doté d’un écran de 6,3 pouces avec une résolution full HD+, soit 2 340 x 1 080 pixels. Selon une précédente fuite, il s’agirait d’un écran Dynamic AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Selon la TENAA, sous le capot nous devrions retrouver le Snapdragon 8 Gen 1, bien qu’il soit possible que dans certaines régions l’appareil soit alimenté par le SoC maison Exynos 2200. La bloc de caméra à l’arrière comprend une caméra principale de 50 mégapixels, une caméra ultra-large de 12 mégapixels et une caméra téléobjectif de 8 mégapixels qui offre un zoom optique 3x. À l’avant, une caméra de 10 mégapixels dans un poinçon permet de prendre des selfies et de faire des chats vidéo.

La documentation de la TENAA ajoute que le Galaxy S23 FE disposera de 8 Go de RAM et que les acheteurs auront le choix entre 128 Go et 256 Go de stockage. Il y aura un capteur d’empreintes digitales sous l’écran et une batterie d’une capacité de 4 370 mAh permettra de garder les lumières allumées.

Le smartphone Fan Edition a un passé intéressant, comme certains d’entre vous s’en souviennent peut-être. Même si le Galaxy Note 7 a été une sortie explosive — littéralement — et a été rappelé, certains propriétaires ont tellement aimé l’appareil qu’ils n’ont pas voulu le retourner. Samsung a décidé d’apporter quelques modifications à la batterie (une batterie de plus faible capacité a été utilisée), au chipset et à l’interface utilisateur, et a ajouté Bixby. Une édition limitée à 400 000 exemplaires a été produite. Depuis, nous avons vu le Galaxy S20 FE, le Galaxy S21 FE et bientôt le Galaxy S23 FE.