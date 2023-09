L’iPhone 15 Pro pourrait être plus léger mais plus épais que l’iPhone 14 Pro

Apple dévoilera l’iPhone 15 demain lors de l’événement Wonderlust et les fuites continuent d’affluer. Le site Web MacRumors, spécialisé dans les produits Apple, a mis la main sur les dimensions exactes des quatre modèles.

Il est fort probable que l’iPhone 15 Pro et Pro Max soient dotés d’un châssis en titane, ce qui pourrait les rendre plus légers que leurs prédécesseurs, le titane étant plus léger que l’acier inoxydable. Ils seront apparemment dotés d’un titane de grade 5, connu pour ses propriétés de résistance à la corrosion.

Mark Gurman, de Bloomberg, a récemment déclaré que ce nouveau matériau rendrait les smartphones jusqu’à 10 % plus légers que les modèles de la génération actuelle. Ce serait un soulagement, car bien qu’ils soient l’un des meilleurs smartphones de 2023, les iPhone 14 Pro et Pro Max peuvent être pénibles à tenir en raison de leur poids.

Selon le rapport publié aujourd’hui, l’iPhone 15 Pro pèsera 188 grammes, soit 18 grammes de moins que l’iPhone 14 Pro, qui pèse 206 grammes. Le smartphone mesurera 146,6 x 70,6 x 8,25 mm, ce qui signifie qu’il sera un peu plus court et plus étroit, mais plus épais que l’iPhone 14 Pro, qui mesure 147,5 x 71,5 x 7,85 mm.

De même, l’iPhone 15 Pro Max devrait être 19 grammes plus léger que l’iPhone 14 Pro Max (221 grammes contre 240 grammes), mais il pourrait être un peu plus court, moins large et plus épais (159,9 x 76,7 8,25 mm contre 160,7 x 77,6 x 7,85 mm).

Plus agréable en main

Bien qu’il soit plus épais, l’iPhone 15 Pro pourrait être plus agréable à tenir que l’iPhone 14 Pro. En effet, la vitre arrière devrait être légèrement incurvée sur les bords et le cadre serait également plus incurvé qu’auparavant. La bosse de la caméra serait plus épaisse, probablement en raison des nouveaux composants améliorés. Le smartphone devrait également présenter des bords d’écran plus fins.

Quant aux iPhone 15 et 15 Plus, ils continueront à être fabriqués en aluminium et auront probablement les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs.