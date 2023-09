Les représentants des Apple Store formés pour pousser l’achat des accessoires de charge USB-C

L’iPhone et ses utilisateurs sont sur le point de subir un changement majeur avec la sortie de la série iPhone 15 le 22 septembre. La nouvelle gamme d’iPhone 15 sera le premier modèle d’iPhone à utiliser un port de charge USB-C en remplacement du port Lightning propriétaire. Apple ne touchera pas les redevances qu’elle perçoit sur les ventes de câbles Lightning certifiés pour l’iPhone, mais pourrait les récupérer, et même davantage, sur les ventes de câbles et de chargeurs USB-C.

Selon MacRumors, à moins de deux semaines de la sortie de l’iPhone 15, de l’iPhone 15 Plus, de l’iPhone 15 Pro et de l’iPhone 15 Pro Max, Apple forme les représentants des Apple Store pour qu’ils rappellent aux acheteurs d’un nouvel appareil de la série iPhone 15 que leurs anciens câbles Lightning ne fonctionneront pas avec leurs nouveaux appareils.

Les représentants rappelleront également à ceux qui achètent l’un des quatre modèles d’iPhone 15 que si un câble USB-C vers USB-C est inclus dans la boîte lors de l’achat d’un téléphone de la série iPhone 15, ce n’est pas le cas du bloc de charge.

C’est pourquoi l’analyste Ming-Chi Kuo de TF International a déclaré plus tôt cette année qu’Apple avait augmenté de 120 % ses prévisions de livraisons de son chargeur USB-C de 20 W au troisième trimestre et prévu des livraisons de 70 millions d’unités au quatrième trimestre. Pour l’ensemble de l’année 2023, Kuo prévoit une croissance d’une année sur l’autre des livraisons du chargeur USB-C 20W de l’ordre de 30 % à 40 %, ce qui se traduirait par des livraisons de 230 millions à 240 millions d’unités de la brique cette année.

Pour transformer un câble de charge USB-C de base en un câble propriétaire, Apple pourrait décider de permettre aux câbles USB-C tiers de fonctionner avec la gamme iPhone 15 uniquement s’ils ont été certifiés dans le cadre du programme MFi (Made For iPhone) d’Apple. ShrimpApplePro affirme que tous les accessoires USB-C tiers fabriqués pour la gamme iPhone 15 devront être certifiés MFi pour fonctionner avec les modèles d’iPhone 2023.

Certains modèles d’iPhone 15 pourraient bénéficier d’une augmentation de la vitesse de charge à 35 W. Si cela se limite à l’iPhone 15 Pro et à l’iPhone 15 Pro Max, il s’agirait d’une augmentation par rapport à la vitesse de charge actuelle de 27 W disponible avec l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max. Apple vend déjà un chargeur USB-C double de 35 W dans l’Apple Store en ligne et je ne serais pas surpris de voir un nouveau chargeur de 35 W proposé par Apple après l’annonce ce mardi de la série iPhone 15.

Rendez-vous demain !

En ce qui concerne les vitesses de transfert de données, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus pourraient voir ce taux rester au même niveau de 480 Mb/s délivré par le port Lightning. L’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max pourraient voir des vitesses de transfert de données plus rapides de 20 Gbs/à 40 Gb/s. À cette dernière vitesse, les iPhone 15 Pro prendraient en charge Thunderbolt 4.0. Les possibilités sont si nombreuses qu’il faut espérer que les représentants de l’Apple Store seront parfaitement au point d’ici la date de sortie prévue, le 22 septembre.

Apple présentera la nouvelle gamme iPhone 15 ce mardi 12 septembre à partir de 19 heures, heure de Paris. Vous pouvez suivre la retransmission sur le site Apple.com ou sur la chaîne Apple de YouTube.