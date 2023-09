Des démos secrètes de la Nintendo Switch 2 auraient déjà eu lieu

Cela fait plus de 6 ans que la Nintendo Switch a été lancée, ce n’était donc qu’une question de temps avant que la société de jeux basée au Japon ne dévoile une console de nouvelle génération pour concurrencer Sony et Microsoft.

Selon Eurogamer, Nintendo a présenté la Switch 2 lors d’une présentation aux développeurs à la Gamescom le mois dernier. Bien que le public n’ait pas pu la voir, des sources ont déclaré à Eurogamer que les développeurs ont pu voir l’appareil exécuter quelques démos.

L’une d’entre elles était une version nouvelle génération de « Zelda: Breath of the Wild ». Bien qu’il n’y ait aucun mot sur ces spécifications, on peut s’attendre à ce qu’il y ait des taux de rafraîchissement et des résolutions plus élevés. Toutefois, il ne faut pas s’attendre à un « Breath of the Wild » pour la Switch 2, car il ne s’agissait apparemment que d’une démo technique.

Les sources de VGC ont corroboré l’information et ont également donné des détails sur une autre démo. Ces sources ont déclaré que la démo technique Unreal Engine 5 d’Epic pour « Matrix Awakens », avec la technologie d’upscaling DLSS de NVIDIA et le ray tracing, a également été montrée sur la Switch 2.

D’après les informations, les visuels de la démo étaient comparables à ceux de la PlayStation 5 et de la Xbox Series X, ce que les joueurs réclament depuis longtemps. Cela confirme ce que beaucoup soupçonnaient depuis un certain temps.

Une date de sortie en 2024 semble plus probable que jamais

Des rumeurs circulent depuis un certain temps selon lesquelles la Switch 2 arrivera sur les étagères en 2024. Ces récentes fuites, si elles sont réelles, montrent que Nintendo est suffisamment avancé dans le développement pour faire d’une fenêtre de sortie en 2024 une réalité. Elles rendent également plus crédible la rumeur selon laquelle Nintendo aurait envoyé des kits de développement pour la Switch 2 à quelques entreprises.

Serkan Toto, consultant industriel de VGC basé à Tokyo, pense également qu’une date de lancement en 2024 est probable. Il a expliqué que les données financières indiquent que le « matériel de Nintendo devrait déjà chuter de 16,5 % en glissement annuel au cours de l’exercice actuel, tandis que la baisse des logiciels devrait atteindre 15,9 % ». Par conséquent, il a déclaré que le seul moyen pour Nintendo de se remettre de cette situation serait de sortir un nouvel appareil, et il a les yeux rivés sur le second semestre 2024.

Bien que ses graphismes soient améliorés, la Switch 2 reste une Switch dans l’âme, puisque les sources de VGC indiquent que l’appareil disposera toujours d’un mode portable. Mais cela pourrait se faire au détriment de quelque chose d’autre. L’abandon de la puce Tegra X1 de la Switch pour de meilleures performances signifie probablement que l’ensemble de la bibliothèque de la Switch ne sera pas jouable sur la Switch 2 en raison de problèmes de compatibilité.