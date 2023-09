Regardez cette vidéo officielle comparant les Pixel 8 et 8 Pro bien avant leur lancement

Chaque année, nous nous rendons à l’événement annuel Made by Google armés de tous les spoilers imaginables. Au moment où Rick Osterloh présente les appareils que l’entreprise lance ce jour-là, nous les avons déjà vus sous tous les angles possibles et imaginables. Il semble que le lancement en 2023 de la série Pixel 8 ne sera pas différent.

Même si vous ignorez toutes les fuites du Pixel 8 que nous avons vues jusqu’à présent, nous avons maintenant une vidéo de « teasing » (je ne peux pas mettre assez de guillemets à « teasing ») qui montre chaque recoin du Pixel 8 et de son grand frère, le Pixel 8 Pro. Google les montre même l’un à côté de l’autre, nous donnant une longueur d’avance sur l’inévitable débat Pixel 8 vs Pixel 8 Pro. La courte vidéo montre le Pixel 8 dans une teinte rose sable, tandis que le Pixel 8 Pro fait une apparition en arborant sa teinte Porcelaine.

Le plus grand changement du point de vue du design réside dans les coins arrondis, qui sont beaucoup plus prononcés sur la série Pixel 8 par rapport à leurs homologues Pixel 7. Le Pixel 8 Pro va plus loin et adopte un seul contour noir en forme d’ovale sur la bande de la caméra pour loger les trois lentilles, et obtient également un capteur de température qui se trouve sous le module du flash LED.

À en juger par la vidéo, le Pixel 8 sera minuscule par rapport au Pixel 8 Pro. Évidemment, les smartphones Pixel 6 et Pixel 7 étaient plus petits que leurs homologues de niveau Pro, mais le Pixel 8 est le plus petit des trois. Si vous aimez vos smartphones Android compacts, le Pixel 8 devrait certainement être sur votre radar.

Selon les rumeurs, le Pixel 8 Pro devrait conserver la même taille d’écran de 6,7 pouces que son prédécesseur, le Pixel 8 standard pourrait avoir un écran plus petit de 6,17 pouces (au lieu de 6,3 pouces sur le Pixel 7).

Rendez-vous le 4 octobre

Pendant ce temps, le Pixel 8 Pro ressemble exactement à ce que l’on attendait. Il dispose d’un écran plat, d’un capteur de température à l’arrière et d’un nouveau design de barre de caméra.

Les deux smartphones devraient bénéficier de la mise à niveau habituelle de la puce, en sautant à la puce Tensor G3 cette année. Alors que le Pixel 8 standard semble assez modeste selon les fuites, le Pixel 8 Pro ferait un grand bond en avant avec sa caméra ultra-large, augmentant la taille du capteur à 64 mégapixels selon les dernières rumeurs. Une nouvelle fonctionnalité sympa qui supprime les bruits de fond, de la même manière que l’on gomme les artefacts indésirables d’une image à l’aide de la Gomme magique, serait également en préparation.

Vous pourrez en savoir plus sur les du Pixel 8 vs Pixel 8 Pro le 4 octobre, lorsque Google les lancera officiellement.