inReach Messenger Plus : Garmin révolutionne la communication en zone blanche

Garmin repousse les limites de la communication par satellite avec son nouveau inReach Messenger Plus, une version améliorée de son communicateur satellite qui permet désormais d’envoyer des photos et des clips audio via le réseau Iridium, en plus des messages texte.

Si l’inReach Messenger original, lancé en 2022, reste disponible à 299,99 euros pour ceux qui se contentent des messages texte, le nouvel inReach Messenger Plus, avec ses capacités multimédia, voit son prix grimper à 499,99 euros, sans compter l’abonnement au service. Les abonnements inReach varient de 17,99 euros à 59,99 euros par mois pour les particuliers (avec un engagement de 12 mois), avec des plans encore plus coûteux pour les professionnels (équipes de recherche et de sauvetage, par exemple) et les grands groupes.

Grâce à l’application Garmin Messenger sur votre smartphone, vous pourrez envoyer des photos complètes, des clips vocaux de 30 secondes ou des messages de 1 600 caractères à vos amis et à votre famille afin qu’ils soient tenus au courant de votre excursion sans signal. Le InReach Messenger Plus agit comme un relais satellite, à condition que vous payiez l’abonnement.

Un outil de sécurité robuste, bien plus qu’une simple messagerie

Alors que certains modèles d’iPhone et de Google Pixel offrent désormais deux ans de connectivité satellite gratuite pour les appels d’urgence et même l’utilisation basique d’iMessage avec iOS 18, le inReach Messenger Plus vous permet de rester en contact permanent avec vos proches, tout en étant un outil de sécurité indispensable.

Même loin du Wi-Fi ou d’une connexion cellulaire fiable, il peut constamment mettre à jour votre position GPS, télécharger des bulletins météo et des prévisions pour votre destination. Les nouvelles fonctionnalités de partage de photos et d’audio peuvent faciliter votre localisation par les secours et leur permettre de mieux comprendre votre situation d’urgence, y compris l’équipement nécessaire en fonction des photos d’une éventuelle blessure.

Le inReach Messenger Plus dispose également d’un bouton SOS dédié, qui vous met en contact avec le centre de coordination des urgences de Garmin, disponible 24 h/24 et 7j/7, et partage automatiquement votre position actuelle.

Une autonomie impressionnante pour rester connecté en toute circonstance

L’autre grand avantage de l’inReach Messenger Plus est qu’il préserve la batterie de votre smartphone. Garmin affirme que le communicateur peut fonctionner jusqu’à 600 heures en envoyant un message texte ou des données de localisation GPS toutes les 10 minutes. Avec ses nouvelles capacités multimédia, Garmin annonce que jusqu’à 250 photos ou clips audio peuvent être envoyés sur une charge complète.

Contrairement au InReach Messenger original, le Messenger Plus dispose d’une véritable boussole au lieu d’une boussole GPS lorsqu’il est en mouvement, ainsi que de la prise en charge de l’application Garmin Explore. Cette dernière permet des fonctions telles que l’itinéraire virage par virage, la recherche de points d’intérêt, les parcours et l’imagerie satellite de votre environnement.

En conclusion, le Garmin inReach Messenger Plus est un outil de communication par satellite polyvalent et fiable, idéal pour les aventuriers, les professionnels et tous ceux qui souhaitent rester connectés et en sécurité, même dans les zones les plus reculées.