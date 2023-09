Elon Musk déclare la puissante fusée Starship de SpaceX prête au lancement

Une fois la fusée entièrement testée, SpaceX souhaite utiliser la Super Heavy pour des missions avec équipage vers la Lune, Mars et éventuellement des endroits encore plus éloignés dans l’espace . La société de Musk a déjà conclu un contrat avec la NASA pour l’utilisation d’une version modifiée de l’étage supérieur — le vaisseau spatial Starship — pour l’atterrissage en équipage d’Artemis III sur la Lune, actuellement prévu pour 2025.

Pour résoudre ce problème, les ingénieurs de SpaceX ont conçu et testé un déflecteur de flammes refroidi à l’eau, un système de déluge d’eau en acier capable de supporter l’immense chaleur et la force générées par la fusée lorsqu’elle quitte le pas de tir.

Starship is ready to launch, awaiting FAA license approval https://t.co/WjENkdudo9