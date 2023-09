NordVPN Sonar veut empêcher les attaques de phishing d’atteindre votre navigateur

Selon Vykintas Maknickas, responsable de la stratégie produit chez Nord Security : « Les outils d’IA ont facilité l’automatisation d’une partie importante des attaques de phishing, et on s’attend à ce que la fréquence de ces attaques augmente à l’avenir, ce qui représente une menace importante pour la cybersécurité ».

you might also like