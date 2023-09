Le partenariat entre Samsung et AMD pourrait s’étendre aux processeurs Exynos de milieu de gamme

Le partenariat entre AMD et Samsung a porté ses fruits avec le lancement de la série Galaxy S22 en 2022. Tous les smartphones de la série Galaxy S22 équipés du chipset Exynos 2200 de Samsung étaient dotés de GPU (processeurs graphiques) AMD.

Bien que le fabricant de smartphones sud-coréen ait abandonné les puces Exynos pour sa prochaine gamme Galaxy S en faveur de celles de Qualcomm, il semble que le partenariat ait perduré et que nous verrons davantage de GPU AMD dans les smartphones Samsung l’année prochaine.

La source Revegnus a partagé des informations sur les projets de Samsung pour ses prochains smartphones de milieu de gamme, qui devraient embarquer des GPU AMD. Selon la source, les puces Exynos de milieu de gamme comme les 1480 et 1430, qui devraient être annoncées et commercialisées l’année prochaine, seront équipées de GPU AMD mRDNA.

Samsung plans to apply mRDNA to the mid-range Exynos processors (Exynos 1480, 1430) set to be released next year. However, this is more focused on ISP rather than gaming. Please don’t have overly high expectations for gaming performance.

