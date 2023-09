Android se dote d’un tout nouveau logo et d’une adorable mascotte en 3D !

Peu de logos sont aussi emblématiques que celui d’Android. Le bugdroid vert que nous connaissons tous est associé à Android depuis plus d’une décennie et est resté un élément clé de l’image de marque d’Android après plusieurs changements de marque. Aujourd’hui, le temps est venu de procéder à un nouveau rebranding.

Avant la sortie de la version stable d’Android 14, Google met à jour l’image de marque d’Android et nous offre un nouveau logo avec un A majuscule. De plus, cette nouvelle image de marque est accompagnée d’un avatar 3D mis à jour du robot Android, qui semble plus adorable que jamais.

La première chose que vous aurez remarquée, c’est que la marque passe de « android » à « Android » avec le dernier changement. Google utilise désormais un « A » majuscule dans le logo Android. Pourquoi, me direz-vous ? L’entreprise estime que le A majuscule ajoutera « plus de poids à son apparence lorsqu’il sera placé à côté du logo de Google ».

En fait, au lieu d’avoir sa propre identité, le nouveau logo Android s’aligne désormais sur les directives de conception du logo Google. L’entreprise veut une identité cohérente. Et elle veut que les gens sachent qu’Android, bien qu’il s’agisse d’un logiciel libre, lui appartient et est exploité par elle. C’est ce qui ressort de l’article de blog, qui mentionne que la nouvelle image de marque audacieuse d’Android « communiquera mieux la relation entre les appareils Android et les applications et services Google que les gens connaissent déjà ».

Le logo Android fait peau neuve après près de quatre ans. En 2019, avec la sortie d’Android 10, Google a mis à jour la marque Android avec un logo tout en minuscules et un robot persistant (mais plat) à côté de la marque. Il est apparu sur l’écran de démarrage de chaque appareil Android lancé depuis. Cela devrait changer avec Android 14, mais une autre mise à jour est prévue.

Un lancement avec Android 14

Outre le logo, Google donne à bugdroid, le robot Android, une toute nouvelle apparence et un corps complet. Comme le montre l’image ci-dessous, le robot est passé d’un fade logo en 2D à un adorable robot tout en courbes et en caractère. Google estime que la nouvelle mascotte 3D d’Android « peut facilement faire la transition entre les environnements numériques et réels ».

« Nos nouveaux visuels s’inspirent du Material design pour compléter la palette de la marque Google, tout en étant adaptables », explique Jason Fournier, directeur de la gestion de la marque Android grand public, dans l’article de blog. C’est la raison pour laquelle nous voyons la mascotte 3D d’Android peinte en différentes couleurs dans le matériel officiel. Cela correspond à l’aspect coloré et adaptable de la thématique des matériaux que l’on retrouve aujourd’hui sur les smartphones Android.

Google confirme que le nouveau logo et la mascotte 3D d’Android arriveront sur les appareils Android cette année. Ainsi, le logo Android tout en minuscules va disparaître très bientôt, peut-être avec le lancement d’Android 14 plus tard ce mois-ci.