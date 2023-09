Google apporte une nouvelle IA à AlloyDB et à son service de migration de bases de données

Lors de la conférence Google Cloud Next cette semaine, Google annoncera une série de mises à jour basées sur l’IA pour l’ensemble de son portefeuille, y compris ses plateformes de bases de données.

Parmi les annonces concernant les bases de données axées sur l’IA, il y a l’introduction d’AlloyDB AI, qui apporte des embeddings vectoriels à la base de données en cloud compatible avec PostgreSQL. Les nouveaux embeddings vectoriels feront également partie du service AlloyDB Omni qui entre en phase preview public aujourd’hui, permettant aux utilisateurs d’exécuter AlloyDB en dehors de Google Cloud.

AlloyDB a été annoncé en avant-première par Google en mai 2022, offrant des capacités transactionnelles et analytiques avec une base de données basée sur PostgreSQL. La plateforme AlloyDB Omni a été initialement détaillée par Google en mars 2023, ouvrant la base de données à des options de déploiement plus larges.

Des requêtes plus faciles en langage naturel

L’IA contribuera également à faciliter les migrations de la base de données Oracle vers AlloyDB, grâce à la nouvelle fonctionnalité Duet AI du service de migration de bases de données de Google. Au-delà d’AlloyDB, Google introduit également la nouvelle fonctionnalité Cloud Spanner Data Boost qui permettra d’interroger plus facilement les données triées dans la base de données Cloud Spanner avec Google BigQuery. Duet AI fait également son entrée dans Cloud Spanner pour permettre des requêtes en langage naturel pour les opérations sur les données.

Les bases de données vectorielles sont de plus en plus essentielles pour permettre aux bases de données de devenir des magasins de données pour les applications d’IA.

Bien qu’il existe des bases de données vectorielles spécifiques comme Pinecone et milvus, les plateformes de bases de données existantes comme PostgreSQL ont également fait de plus en plus d’efforts pour prendre en charge les vecteurs. Dans PostgreSQL, la technologie open source pgvector est souvent utilisée dans la base de données open source pour prendre en charge les vecteurs. Certains fournisseurs tels que Neon, qui est une base de données sur le cloud compatible avec PostgreSQL, sont allés plus loin que pgvector, Neon ayant développé sa propre approche pg_embedding pour prendre en charge les vecteurs dans PostgreSQL.

L’autre élément clé est la prise en charge de la quantification des vecteurs. La quantification permet aux utilisateurs d’AlloyDB de réduire considérablement l’empreinte des vecteurs sur les ressources d’une base de données en cours d’exécution, ce qui permet d’améliorer et de réduire les coûts de stockage.

La puissance de l’IA

AlloyDB AI intègre un moyen facile pour les développeurs de générer des embeddings vectoriels selon plusieurs approches. L’une d’entre elles consiste à intégrer Vertex AI de Google pour créer des embeddings vectoriels. L’intégration avec la technologie open source LangChain fait également partie du déploiement, dans le but d’aider les développeurs à rassembler des données pour des applications basées sur l’IA.

La puissance de l’IA au service de la migration des bases de données

PostgreSQL — et par extension, les bases de données telles qu’AlloyDB basées sur ce système — sont depuis longtemps considérées comme des alternatives potentielles à la base de données Oracle.

Depuis plusieurs années, Google travaille sur son propre service de migration de bases de données pour ses bases de données. Le service de migration de base de données vise à faire correspondre automatiquement une base de données Oracle existante et ses fonctions à un déploiement AlloyDB.

Le service Duet AI in the database migration permet aux développeurs de fournir une invite avec des indications manuelles sur la manière dont ils souhaitent migrer certaines parties de leurs procédures stockées dans la base de données Oracle.