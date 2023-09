Voici pourquoi les prix de l’iPhone 15 Pro pourraient être revus à la hausse

Apple n’est plus qu’à une semaine du lancement de la série d’iPhone 15, qui a fait l’objet de nombreuses fuites, et nous assistons maintenant à la dernière série de rumeurs et de fuites avant que les choses ne deviennent officielles. Aujourd’hui, il est question d’une éventuelle augmentation du prix de l’iPhone 15 Pros, qui a fait l’objet de tant de rumeurs qu’on ne peut s’empêcher d’y croire !

Luke Lin, analyste principal de DigiTimes, évoque une hausse du prix de l’iPhone 15 Pro et du 15 Pro Max. Il s’agirait d’une hausse importante, dont il a également évoqué les raisons possibles. Il est révélé que les modèles Pro pourraient voir leur prix augmenter en raison du passage d’un châssis en acier inoxydable à un châssis en titane et de l’inclusion d’un objectif périscopique.

Cependant, cette amélioration de la caméra sera très probablement réservée à l’iPhone 15 Pro Max et améliorera les capacités de zoom avec un zoom optique jusqu’à 6x.

Bien qu’il n’y ait pas d’informations précises à ce sujet, un rapport antérieur a suggéré que l’iPhone 15 Pro et le 15 Pro Max pourraient avoir un prix de départ respectivement de 1 099 dollars et 1 299 dollars. Cela pourrait signifier une augmentation de prix allant jusqu’à 200 dollars. Pour rappel, l’iPhone 14 Pro avait un prix de départ de 999 dollars (1 329 euros en France) au moment de son lancement.

Une bonne chose est que l’iPhone 15 standard et le 15 Plus ne devraient pas subir d’augmentation de prix et pourraient avoir un prix de départ de 799 dollars, tout comme l’iPhone 14 et le 14 Plus. Un rapport, datant d’il y a très longtemps, parlait également d’une baisse de prix pour les modèles non Pro, mais nous ne sommes pas sûrs de ce qui se passera réellement.

iPhone 15 Pro Max ou iPhone 15 Ultra ?

Il est également révélé qu’Apple introduira l’iPhone 15 Ultra aux côtés de l’iPhone 15 Pro et des modèles non Pro, avec 8 Go de RAM et 2 To de stockage. Pour rappel, on s’attendait à ce qu’il remplace la version Pro Max, mais peut-être qu’un changement de stratégie se profile à l’horizon !

Quoi qu’il en soit, on peut s’attendre à diverses améliorations des performances et de la caméra, ainsi qu’à quelques changements de design, à l’inclusion d’un port USB Type-C (pour la première fois sur un iPhone), à un nouveau bouton Action, et à bien d’autres choses encore. Nous aurons plus de détails sur la nouvelle gamme d’iPhone 15 mardi prochain, il est donc préférable d’être patient et d’attendre la déclaration officielle d’Apple.