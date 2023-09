Ugreen introduit dans la famille Nexode son chargeur de bureau GaN 300W multiport le plus puissant

Dans notre monde numérique en constante évolution, il est essentiel de disposer d’une solution de charge fiable et efficace pour nos appareils. Ugreen, un nom de confiance dans le domaine des accessoires électroniques, a une fois de plus repoussé les limites de la technologie avec le lancement de sa dernière innovation – le chargeur de bureau Nexode 300W GaN. Ce chargeur puissant va redéfinir la façon dont nous chargeons nos gadgets, en offrant une vitesse et une sécurité inégalées, tout en respectant l’environnement.

Le chargeur de bureau Nexode 300W est conçu pour révolutionner votre expérience de charge. Avec la prise en charge des derniers protocoles de charge rapide PD 3.1 et QC3.0 et d’autres protocoles populaires, y compris PD, QC, SCP, FCA et AFC, ce chargeur garantit que vos appareils sont rechargés à une vitesse sans précédent. Plus besoin d’attendre – le Nexode 300W peut charger vos appareils plus rapidement que jamais, vous laissant plus de temps pour vous concentrer sur ce qui compte.

A quelle vitesse ? Vous pouvez charger un MacBook Pro de 0 à 56 % en 30 minutes !

Chargez plusieurs appareils simultanément

Vous en avez assez de jongler avec plusieurs chargeurs pour vos différents appareils ? Le Nexode 300W est là pour vous simplifier la vie. Équipé de 4 ports USB-C et d’un port USB-A, ce chargeur peut accueillir jusqu’à cinq appareils à la fois. Qu’il s’agisse de votre ordinateur portable, de votre tablette, de votre smartphone ou d’autres gadgets, le Nexode 300W peut tout gérer. Avec 300W à répartir entre les appareils, vous pouvez charger rapidement plusieurs appareils simultanément. Pourquoi transporter plusieurs chargeurs quand le Nexode 300W a assez de jus pour tous vos appareils ?

Ugreen comprend l’importance de la sécurité lorsqu’il s’agit de charger des appareils. Le Nexode 300W est équipé d’un système Thermal GuardTM intelligent qui surveille en permanence les changements de température en temps réel. Avec un taux impressionnant de 6000 lectures de température par minute, ce système protège vos appareils de la surchauffe, de la surcharge et des courants excessifs. Vous pouvez recharger en toute sérénité, en sachant que vos précieux gadgets sont en sécurité.

Le Nexode 300W offre des performances exceptionnelles et se targue d’un design haut de gamme qui complète ses fonctionnalités. Enveloppé dans une coque en PVC solide, ignifuge et retardateur de flammes, ce chargeur offre une protection contre les chocs et les chutes. La couleur gris espace avec des accents noirs mats lui confère un aspect sophistiqué qui s’intègre parfaitement dans n’importe quel environnement.

Adoptez la technologie verte avec GaN

Ugreen s’engage pour le développement durable, et le Nexode 300W reflète cet engagement. En incorporant des circuits intégrés alimentés en GaN (nitrure de gallium), ce chargeur réduit les émissions de carbone jusqu’à 30 % par rapport aux puces en silicium traditionnelles. Cette approche écologique est bénéfique pour l’environnement et vous permet de consommer moins d’énergie !

Êtes-vous impatient de mettre la main sur le chargeur de bureau Nexode 300W GaN ? À partir d’aujourd’hui, vous pouvez acheter ce chargeur de pointe au prix de 269 euros en France par l’intermédiaire d’Amazon et de Ugreen.