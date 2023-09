La Nintendo Switch 2 sera aussi performante que la PS5 sur le plan visuel

Les joueurs ont été enthousiasmés par le prochain successeur de la Nintendo Switch, une console de jeu portable. Nous savons, grâce à de précédentes fuites, que des kits de développement ont vraisemblablement atterri dans les mains des développeurs de jeux, et qu’ils sont déjà en train d’optimiser leurs jeux pour cette console. Mais maintenant, il est temps de parler des rumeurs autour de la qualité graphique et des performances de la Nintendo Switch 2.

Une nouvelle fuite provient d’une célèbre source connue sous le nom de « I’m a Hero Too », qui a partagé des mises à jour relatives à la Nintendo Switch 2. Tout d’abord, la fuite indique que des kits de développement pour la console Nintendo Switch 2 ont été distribués. Les kits de développement, pour les non-initiés, sont des prototypes initiaux des consoles de jeu à venir. Ils sont distribués aux développeurs avant le lancement officiel, afin qu’ils puissent optimiser leurs jeux pour cette console.

Ils ont ensuite déclaré que Final Fantasy 7 Remake « ressemble et fonctionne comme un jeu PS5 sur Switch 2 devkit ». Ils ont poursuivi en ajoutant que le processus de portage du jeu sur le devkit Switch 2 n’a pas pris beaucoup de temps. La source a également confirmé que la rétrocompatibilité a été testée sur quelques jeux.

Il s’agit là d’affirmations audacieuses. Mais cela fait presque 7 ans que Nintendo a sorti la Switch originale, il n’est donc pas complètement exclu que la Nintendo Switch 2 devienne beaucoup plus puissante, surtout quand d’autres consoles de jeu portables ont fait le saut. Malgré tout, il est difficile de croire que la Switch 2 fera tourner des jeux comme une PS5.

Cette nouvelle fuite soulève la question suivante : la prochaine Switch 2 fera-t-elle tourner différents jeux avec des visuels et des performances dignes de la PS5 ? On ne peut pas le dire avec certitude, même si cette fuite se vérifie à l’avenir.

Des merveilles dans les performances graphiques ?

Lorsque l’auteur de la fuite dit que le jeu « semble » fonctionner avec des performances et des visuels de qualité PS5, cela ne signifie probablement pas que la Switch 2 fonctionne exactement avec les mêmes paramètres graphiques que ceux pour lesquels la PS5 est optimisée. La PS5 est dotée de puissants composants. Les développeurs peuvent certainement optimiser et réduire les paramètres, y compris la résolution et la consommation d’énergie. Ainsi, les jeux AAA de haute qualité peuvent certainement être exécutés sur des ordinateurs de poche tels que le devkit Switch 2.

Aucune résolution spécifique n’a été mentionnée dans cette fuite. De plus, les jeux modernes peuvent se ressembler plus qu’on ne le pense avec des réglages moyens/hauts/ultra, selon le jeu. Il ne faut donc pas croire que la prochaine console portable de Nintendo fera tourner les jeux avec la même qualité qu’une console PS5.

Néanmoins, cette fuite laisse présager une augmentation massive de la qualité graphique et des performances de la prochaine Switch 2, ce qui laisse présager une mise à niveau importante du matériel interne. Nous pouvons nous attendre à ce qu’elle soit suffisamment puissante et qu’elle surpasse les consoles de dernière génération comme la PlayStation 4 et la Xbox One.