La confusion règne quant au nom qu’Apple donnera à son iPhone 15 Pro haut de gamme

De temps en temps, l’un des informateurs de X, la plateforme anciennement connue sous le nom de Twitter, publie quelque chose qui semble tellement incroyable ou irréaliste que vous ne pouvez pas concevoir que cela se produise dans des d’années. Par exemple, après avoir appelé le modèle haut de gamme de l’iPhone 15 l’iPhone 15 Pro Max, puis l’iPhone 15 Ultra, et de nouveau l’iPhone 15 Pro Max, nous avons récemment entendu une nouvelle fois que le smartphone s’appellerait l’iPhone 15 Ultra.

Tout cela découle de la décision d’Apple de baptiser sa montre connectée haut gamme Apple Watch Ultra. Majin Bu a déclaré qu’il possédait une réplique d’un étui indiquant qu’il s’agissait de l’iPhone 15 Ultra. Ceux qui pensent qu’Apple utilisera le nom Ultra font référence à la lentille périscopique, qui est une exclusivité cette année sur l’iPhone 15 Pro Max, et estiment que c’est un bon moyen de différencier les deux modèles Pro.

Furthermore some case manufacturers indicate as a model the Pro Max is the Ultra separated. It has been stated that this year the Pro Max will not be the best model.

I personally know for sure that two 6.7 inch different models have been tested, but I don't think both will… pic.twitter.com/kQoG5hHAQL — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 1, 2023

Cependant, l’iPhone 16 Pro devrait, selon les rumeurs, être doté d’une lentille périscopique l’année prochaine et il serait idiot de changer de nom pour une fonctionnalité qui sera exclusive à l’iPhone 15 Pro Max cette année, mais pas l’année suivante.

Cependant, Majin Bu a une autre théorie qui se base sur des informations qu’il a pu obtenir. L’informateur affirme que l’iPhone 15 Ultra sera un modèle distinct de l’iPhone 15 Pro Max. Alors que ce dernier serait équipé de 6 Go de RAM et d’une capacité de stockage pouvant atteindre 1 To, l’iPhone 15 Ultra disposerait de 8 Go de RAM, d’une capacité de stockage pouvant atteindre 2 To et d’une caméra améliorée. Selon l’informateur, l’iPhone 15 Ultra devrait coûter 100 dollars de plus que l’iPhone 15 Pro Max.

Plus loin dans le fil de discussion, l’informateur déclare : « Il semble que les marqueurs d’étuis (sic) ne soient pas sûrs des noms de l’iPhone 15 et qu’ils aient donc saisi tous les noms possibles, y compris “Ultra” et “Pro Max”, ce qui expliquerait pourquoi il y a deux versions distinctes. Personnellement, comme je l’ai dit, je suis de plus en plus convaincu qu’il n’y aura qu’un seul iPhone Pro Max avec les caractéristiques du modèle Ultra ».

Rendez-vous le 12 septembre pour avoir l’information

Plus loin dans le fil de discussion, à la question de savoir si Apple serait plus susceptible d’attendre l’iPhone 16 pour changer le nom Pro Max en Ultra en raison de l’augmentation attendue de la taille de l’écran à 6,9 pouces contre 6,7 pouces actuellement, l’informateur écrit : « Probablement ».

Il semblerait que Majin Bu affirme qu’une variante de l’iPhone 15 Pro Max disposera de 8 Go de RAM, de 2 To de stockage et d’une caméra améliorée. Il affirme savoir « avec certitude » que deux modèles Pro de 6,7 pouces ont été testés, mais précise qu’il ne pense pas qu’ils seront tous les deux commercialisés. Tout ce que nous pouvons faire à ce stade, c’est attendre une fuite avec une preuve réelle, ce qui pourrait arriver à tout moment étant donné la proximité de l’événement du 12 septembre sur les nouveaux produits, ou attendre que l’événement lui-même ait lieu pour être sûr à 100 % des intentions d’Apple.

La série iPhone 15 sera dévoilée le 12 septembre à 19 heures, heure de Paris. Vous pouvez la visionner sur le site Apple.com ou sur la chaîne YouTube d’Apple.