Une nouvelle fuite du Google Pixel 8 révèle les prix attendus en Europe

Les Google Pixel 8 et Pixel 8 Pro devraient être officialisés mercredi 4 octobre, et nous avons désormais une meilleure idée du prix de ces smartphones après la fuite de quelques informations tarifaires.

The Tech Outlook, relayé par Notebookcheck, estime que le Pixel 8 de 128 Go coûtera 874,25 €, le Pixel 8 de 256 Go 949,30 €, le Pixel 8 Pro de 128 Go 1 235,72 €, le Pixel 8 Pro de 256 Go 1 309,95 € et le Pixel 8 Pro de 512 Go 1 461,24 €.

Maintenant, sachant que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro ont d’abord été mis en vente pour des prix de départ respectivement de 649 € et 899 €, c’est un sacré saut dans la tarification. Peut-être que Google cherche à établir un écart plus important par rapport à ses smartphones de milieu de gamme (le plus récent étant le Pixel 7a, qui vous coûte 509 €).

Pour compliquer les choses, ces prix incluent une TVA de 23 %, ce qui laisse penser qu’ils proviennent d’Irlande, de Pologne ou du Portugal. Le taux de TVA moyen en Europe est de 21 %, il est donc possible que les prix réels des smartphones soient un peu moins chers que les chiffres cités ici.

Jusqu’à présent, nous n’avons pas trop entendu parler de potentiels prix du Pixel 8 et du Pixel 8 Pro, mais il semble qu’ils coûteront plus cher que leurs prédécesseurs. Ce n’est peut-être pas surprenant, étant donné la hausse des coûts à travers le monde.

Rendez-vous le 4 octobre

Des hausses de prix sont également attendues pour la prochaine série d’iPhone 15 : ces smartphones devraient apparaître avant les Google Pixel, et il a été dit que le modèle iPhone 15 Pro pourrait coûter 100 dollars de plus que le modèle équivalent de l’année dernière.

Bien entendu, des mises à jour matérielles et logicielles viendront justifier ce surcoût. Nous nous attendons à des améliorations au niveau de l’écran, ainsi qu’à des astuces supplémentaires basées sur l’IA pour faciliter la capture de photos et de vidéos.

Une invitation officielle a été envoyée aux journalistes et aux autres acteurs de l’industrie, qui promet des ajouts au « portefeuille d’appareils Pixel » — attendez-vous donc à des smartphones Pixel et très probablement à la Pixel Watch 2 également.