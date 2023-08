Le Pixel 8 Pro vient de faire une apparition officielle sur le site de Google

Les smartphones Pixel de Google font peut-être partie des smartphones qui ont le plus fuité à ce jour. Nous avons déjà vu des rendus des Pixel 8 et Pixel 8 Pro fuiter par des canaux fiables, et maintenant, Google a sauté le pas et publié une photo du modèle Pro sur son site officiel.

En effet, poursuivant la tradition légendaire des appareils Pixel de Google qui font partie du matériel le plus divulgué de tous les temps, le Pixel 8 Pro, qui n’a pas encore été annoncé, a fait son apparition sur une page du Google Store.

@Android_Setting sur X (anciennement Twitter) a signalé l’image sur une page promouvant les abonnements et services de Google, montrant un homme prenant un appel sur un Pixel 8 Pro dans le coloris Porcelaine.

Here’s a look at the Google Pixel 8 Pro in Porcelain.

This image is from the Google Store website, which inadvertently published this image early in the promo page for “Google Subscriptions & Services”.

Thanks to @android_setting for the tip! pic.twitter.com/nARd4Hz8hk

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 30, 2023