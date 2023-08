Google Flights dévoile trois façons d’économiser de l’argent

La réservation d’un vol aérien peut être l’une des procédures les plus irritantes et les plus nébuleuses qui soient. Vous devez choisir entre un grand nombre de compagnies aériennes et de tarifs différents, essayer de trouver un horaire qui corresponde à votre emploi du temps et réserver juste assez longtemps à l’avance pour pouvoir vous libérer, mais pas trop longtemps pour ne pas donner à la compagnie aérienne la possibilité d’annuler complètement le vol. Ce dernier facteur est d’une importance inattendue, car la période de l’année à laquelle vous réservez peut avoir une incidence sur les vols et les horaires disponibles, ainsi que sur leur coût. Google Flights a ajouté une nouvelle fonction de projection afin de rendre cette petite danse moins aléatoire.

Si vous n’avez jamais utilisé Google Flights, vous ratez quelque chose. Bien que ce service soit déjà très efficace pour trouver les meilleures offres ou vous indiquer si vous payez trop cher, la dernière mise à jour de Google Flights propose trois nouvelles fonctionnalités pour rendre les vols plus abordables. En outre, elle explique plus en détail quel est le meilleur moment pour réserver un vol.

Cette semaine, Google a annoncé trois nouvelles fonctionnalités qui aideront rapidement les voyageurs à choisir le moment le moins cher pour réserver un vol, ainsi que de meilleures alertes de suivi des prix et une option de garantie de prix. Si vous avez déjà utilisé Google Flights, vous savez peut-être qu’il extrait les données des vols précédents et qu’il affiche un prix « moyen » accompagné d’un graphique de l’historique des prix. Cela vous permet de savoir si vous bénéficiez d’une bonne affaire, si vous payez dans la moyenne ou si vous dépensez plus que vous ne le devriez. Toutefois, le système va désormais beaucoup plus loin dans le détail.

La nouvelle version de Google Flights propose des informations plus poussées qui ne se contentent pas d’indiquer le prix moyen payé par les voyageurs. Au lieu de cela, il répond à la lassante question : « Dois-je réserver maintenant ou attendre quelques semaines ? ». Google Flights partage désormais un grand nombre d’informations sur une date ou une destination spécifique et suggère les moments où il est le plus avantageux de réserver un vol.

Par exemple, si vous réservez après les mois chauds de l’été, en septembre ou en octobre, vous économiserez de l’argent. Dans ce cas, attendez un peu et réservez après la fin de l’été. L’article de blog de Google explique comment ses informations détaillées sur les voyages et les prix vous aideront à trouver des vols moins chers. Par exemple, si vous souhaitez voyager à Noël, le meilleur moment pour réserver un vol se situera probablement à la mi-octobre.

Comment fonctionnent les informations sur les vols ?

La fonction de suivi des prix, récemment améliorée, s’occupera de tout à votre place et vous recevrez une alerte lorsque le système trouvera une offre trop intéressante pour être laissée de côté. Vous pouvez paramétrer le suivi des prix pour une destination spécifique si vous êtes flexible sur les dates ou choisir une date précise pour un voyage ou un mariage à venir et attendre les alertes.

Le troisième changement est une sorte de garantie de prix. Pour certains vols dans certaines régions, si Google Flights est convaincu que vous bénéficiez de la meilleure offre possible, vous verrez apparaître un petit badge de garantie de prix. Google surveillera les prix jusqu’à l’heure de votre départ, pour que vous n’ayez pas à le faire. Si le prix baisse, vous serez remboursé de la différence sur votre compte Google Pay. Les voyageurs verront également un nouvel aperçu des tendances en matière de réservation de vols pour 2023 afin de les aider à prendre les décisions les plus éclairées lorsqu’ils prennent l’avion.