Microsoft Edge supprime quelques fonctionnalités utiles

Microsoft Edge comporte tellement de « fonctionnalités » sans rapport avec la navigation qu’il n’est pas exagéré de qualifier le navigateur de « bloatware ». Certaines fonctionnalités peuvent être utiles, comme la barre latérale Bing Chat et le partage de fichiers Drop, mais il y a aussi les jeux intégrés. Microsoft est en train de supprimer quelques fonctionnalités de Edge, à partir de la prochaine version majeure.

Microsoft a publié un changelog pour Microsoft Edge 117, qui est maintenant disponible dans le canal bêta de Microsoft Edge, et devrait être déployé pour tout le monde dans environ deux semaines (le calendrier le plus précis à l’heure actuelle est la semaine du 14 septembre). Il explique que quelques fonctionnalités sont supprimées, en disant : « Pour améliorer l’expérience de l’utilisateur final et simplifier le menu Plus d’outils, les fonctionnalités suivantes sont supprimées : Résolveur de problèmes mathématiques, Dictionnaire d’images, Citations, Outils de grammaire et Mode Enfants ».

Résolveur de problèmes mathématiques a été ajouté pour la première fois à Microsoft Edge au milieu de l’année 2021, permettant aux utilisateurs de prendre une photo d’un problème mathématique (ou de le taper) et d’obtenir une solution étape par étape. À l’époque, Microsoft avait déclaré que l’objectif était « d’apporter plus d’équité dans l’apprentissage en démocratisant l’apprentissage des mathématiques pour les étudiants qui ont besoin d’aide mais ne peuvent pas y avoir accès ». Résolveur de problèmes mathématiques est toujours disponible dans Bing, bien que cette version ne prenne pas en charge les images, mais seulement la saisie ou le dessin.

Le Dictionnaire d’images est une fonction optionnelle du mode « Lecteur immersif » de Microsoft Edge, qui affiche des illustrations ou des photos lorsque vous double-cliquez sur un mot. Elle est analogue à la fonction Dictionnaire d’images des applications Microsoft 365 telles que Word et OneNote, qui, selon Microsoft, « facilite la lecture et la compréhension grâce au traitement multisensoriel ». Le mode de lecture immersive habituel ne disparaît pas pour autant. La fonction Outils de grammaire qui a été supprimée fait également partie du mode Lecteur immersif, où elle permet de mettre en évidence les noms, les verbes et les adjectifs.

Une décision qui peut être étrange

Enfin, le mode Enfants est une version verrouillée d’Edge, avec une liste d’autorisations personnalisable et un mot de passe obligatoire pour quitter l’application.

Même si la plupart des gens n’utilisent probablement pas ces fonctionnalités, le mode Enfants et Citations semblent potentiellement plus utiles que l’intégration agressive de Bing, les jeux de la barre latérale et les fenêtres contextuelles d’achat. Cependant, aucune de ces fonctionnalités ne générait de revenus pour Microsoft ou ne poussait les utilisateurs vers d’autres services Microsoft, ce qui explique sans doute en partie pourquoi elles se dirigent vers le cimetière des logiciels.