Le Pixel 8 pourrait proposer des réponses vocales aux messages

Il arrive souvent que nous soyons occupés à quelque chose, que nous fassions quelque chose de nos mains comme conduire ou cuisiner, ou que nous n’ayons tout simplement pas envie de bouger après une longue journée de travail. Dans toutes ces situations, recevoir un message ou une notification sur votre smartphone peut être un peu, sinon ennuyeux, du moins difficile à voir ou à répondre. C’est pourquoi une fonction permettant de répondre aux notifications par la voix semble être une bonne idée.

Selon l’expert Android Mishaal Rahman relayé par Android Authority, Google pourrait être en train de travailler sur une telle fonctionnalité, qui pourrait permettre de répondre aux messages sur la prochaine génération de Pixel 8 en mode mains libres.

"Quick phrases" let you skip saying "Hey Google" on your Pixel for things like snoozing an alarm or answering a call. Soon, a new quick phrase may be added: notification voice replies.

Full details on this upcoming feature are available for Patrons/X subscribers. pic.twitter.com/IZUKTDDcHz

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 24, 2023