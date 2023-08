Windows 11 se dote d’une nouvelle application de sauvegarde

Il semble que Microsoft utilise également cette nouvelle page d’accueil pour faire la publicité de certains de ses propres services. Il y a une section qui montre la quantité de stockage dans le cloud que vous avez dans OneDrive, ainsi que deux cartes dédiées à l’affichage de l’état de vos abonnements à Microsoft 365 et Xbox. Microsoft précise que le menu comportera jusqu’à sept cartes pour commencer, « et d’autres seront bientôt ajoutées ». La société a commencé à tester cette fonctionnalité en juin.

La page affichera également des paramètres recommandés qui changent en fonction de vos « habitudes d’utilisation spécifiques », vous donnant des raccourcis vers les paramètres que vous utilisez le plus, tels que l’affichage, le son et les autorisations de recherche. Vous pouvez voir à quoi tout cela peut ressembler dans l’image ci-dessous.

En outre, Microsoft se rapproche du lancement d’une nouvelle page d’accueil des paramètres dans Windows 11. En effet, Microsoft a ajouté une page d’accueil avec des « cartes interactives » qui vous permettent d’accéder rapidement à divers paramètres , tels que la personnalisation de l’appareil, les contrôles Bluetooth, la récupération de compte, et plus encore.

Microsoft a également apporté d’autres améliorations aux sauvegardes dans les précédentes builds Insider, bien que toutes les modifications n’aient pas encore été déployées sur tous les PC sous Windows 11. Ainsi, si vous avez des applications du Microsoft Store enregistrées dans votre barre des tâches, elles devraient se trouver là où vous les avez laissées une fois que vous aurez restauré votre nouveau PC. Vous pourrez également sauvegarder les paramètres et les préférences, ce qui n’était pas possible auparavant sans l’aide d’outils tiers. Cela s’avérera très utile, car vous n’aurez pas à modifier vos paramètres une fois que vous aurez changé de PC. L’application Windows Sauvegarde semble être l’aboutissement de tous ces efforts.

Avec la dernière build Insider de Windows 11, la build 22631.2262, Microsoft présente officiellement aux Insiders l’application Windows Sauvegarde. Après avoir ouvert l’application depuis le menu Démarrer, vous pourrez sauvegarder des dossiers, des apps, des paramètres, des préférences et des informations d’identification telles que les mots de passe Wi-Fi. Une fois que vous êtes prêt, il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Sauvegarder » et, une fois la sauvegarde terminée, vous pourrez commencer à travailler sur votre nouveau PC là où vous vous étiez arrêté. L’application vous donne également une estimation de l’espace que la sauvegarde devrait occuper.

La sauvegarde de votre ordinateur Windows n’est pas le processus le plus simple qui soit, mais Microsoft s’efforce de changer cela. Des améliorations notables ont été apportées au service de sauvegarde et de restauration au cours des derniers mois, et l’entreprise n’en a pas encore fini avec ces améliorations.