OPPO confirme le lancement du Find N3 Flip et de la Watch 4 Pro

Après des rumeurs, OPPO a confirmé le lancement du Find N3 Flip en Chine le 29 août. Elle présentera également la OPPO Watch 4 Pro. Autrement dit, le futur Find N3 Flip est en passe de concurrencer le récent Galaxy Z Flip 5 de Samsung sur certains marchés.

Le clou du spectacle est, bien sûr, le OPPO Find N3 Flip. Le rendu officiel de OPPO confirme les fuites de schémas et de rendus que nous avons vus ces dernières semaines. L’entreprise a révélé un grand écran extérieur et trois caméras à l’arrière, par rapport aux deux caméras arrière du N2 Flip, mais ce dernier porte la marque Hasselblad, comme son prédécesseur. Nous devrions bientôt avoir des détails sur la charnière.

Dans des images marketing distinctes, nous voyons également le smartphone pliable en action. Nous avons également un bon aperçu des courbes du smartphone, avec le cadre médian svelte qui s’étend près des boutons.

OPPO n’a pas encore confirmé les spécifications de l’appareil. D’après les fuites et les rumeurs, le Find N3 Flip devrait être lancé avec un écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces à l’intérieur avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un écran de couverture de 3 pouces à l’extérieur. La configuration de la caméra comprendrait un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS, un capteur ultra-large de 8 mégapixels, un capteur téléobjectif de 32 mégapixels et une caméra frontale de 32 mégapixels à l’intérieur. Le smartphone devrait également être doté d’un système de charge rapide de 67 W. L’appareil fonctionnerait sous Android 13 basé sur ColorOS 14.

Voici les caractéristiques techniques supposées du OPPO Find N3 Flip :

Écran AMOLED Full HD+ de 6,8 pouces, taux de rafraîchissement adaptatif de 1 à 120 Hz

Écran AMOLED externe de 3,26 pouces

Processeur Octa Core Dimensity 9200 jusqu’à 3,05 GHz avec GPU Immortalis-G715 à 11 cœurs

12 Go/16 Go de RAM LPDDR5X, 256 Go/512 Go de stockage UFS 4.0

Android 13 avec ColorOS 13

Caméra principale de 50 mégapixels avec ouverture f/1.8, capteur Sony IMX890, caméra ultra-large de 48 mégapixels avec capteur IMX581, caméra téléobjectif 2x de 32 mégapixels avec capteur Sony IMX709, caméra Hasselblad, NPU MariSilicon X

Caméra frontale de 32 mégapixels avec capteur IMX709

Capteur d’empreintes digitales sur le côté

5G SA/NSA, Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.3, GPS/GLONASS, NFC à double antenne, USB Type-C

USB Type-C Audio, haut-parleurs stéréo

Batterie de 4 300 mAh (typique) avec charge flash SUPERVOOC de 67 W

Des informations sur la Watch 4 Pro

La OPPO Watch 4 Pro présente un design incurvé, une texture en diamant, un boîtier en acier inoxydable et un dos en céramique. Elle est dotée d’une couronne rotative et d’un autre bouton. Elle est proposée avec un bracelet en cuir marron et un bracelet en silicone noir.

Les précédentes rumeurs faisaient état d’une double puce Snapdragon W5 et BES 2700, d’un capteur de fréquence cardiaque à 8 canaux, d’un capteur d’oxygène sanguin à 16 canaux, d’un capteur de température du poignet et d’un capteur ECG, d’un écran LTPO et d’une mémoire vive de 2 Go. Il est prévu qu’elle prenne en charge l’ECG.

L’OPPO Watch 3 Pro n’a pas été lancée en dehors de la Chine, et nous ne nous attendons donc pas à ce que la Watch 4 Pro soit lancée dans le monde entier. Cependant, nous espérons voir le Find N3 Flip arriver sur les marchés mondiaux à l’avenir.