iPhone 15 : le câble USB-C inclus dans la boîte peut être limité aux vitesses USB 2.0

Les premières images du nouveau câble USB-C qui sera inclus dans la boîte de la série iPhone 15 ont émergé et elles révèlent de nombreux détails intéressants.

Tout d’abord, il s’agira d’un câble tressé qui sera de la même couleur que l’iPhone que vous avez commandé, ce qui est une touche agréable. Le câble sera également beaucoup plus long, mesurant 1,6 mètre, comparé au câble actuel qui mesure 1 mètre de long.

Bien que tout cela semble excellent, il y a une mauvaise nouvelle : ce câble ne prend pas en charge les broches spécifiques requises pour le transfert de données à grande vitesse, ce qui signifie qu’il pourrait être limité aux vitesses de l’USB 2.0 (jusqu’à 480 Mb/s), selon Majin Bu, un adepte prolifique des fuites sur Apple.

New iPhone 15 USB C Cable Info Confirmed

1.6M long

16Pins

Thicker and more resistant

USB 2.0 20V3A

No MFI pic.twitter.com/WV4unodWPg — Majin Bu (@MajinBuOfficial) August 23, 2023

Cependant, ne soyez pas trop vite déçu : les modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient en fait être livrés avec un câble différent, prenant en charge l’USB 3.2 (20 Gb/s) ou même le Thunderbolt 3 (40 Gb/s). Quant aux versions classiques de l’iPhone 15 et de l’iPhone 15 Plus, il semble qu’il suffise d’acheter un autre câble pour bénéficier des vitesses supérieures, mais le câble fourni dans la boîte ne les prend pas en charge.

Aucune limite MFi

L’autre découverte intéressante est que ce câble est compatible avec la norme USB Power Delivery 3.0, ce qui signifie qu’en théorie, nous pourrions obtenir des vitesses de 45 à 50 W. Un rapport antérieur laissait entendre que l’iPhone 15 Pro bénéficierait d’une puissance de charge de 35 W, ce qui semble donc être le chiffre le plus probable. L’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Pro Max actuellement disponibles se rechargent respectivement à 23 et 27 W.

Enfin, aucune limite MFi n’est imposée à ce câble. Il semble donc que vous puissiez utiliser à peu près n’importe quel chargeur, contrairement à ce qu’indiquaient les rapports précédents.