Threads est désormais accessible sur le Web !

by

by

Après avoir annoncé que Meta lancerait la version Web de Threads cette semaine, Joanna Stern, du Wall Street Journal, a confirmé que la plateforme sociale Threads est en train de déployer la version Web pour les utilisateurs. Selon sa publication, Meta a déclaré qu’elle mettrait en place cette fonctionnalité pour tout le monde dans les prochains jours.

Pour l’instant, je n’ai pas pu tester la nouvelle version Web, mais il est probable qu’elle soit analogue à ce que les utilisateurs peuvent voir actuellement, mais qu’elle permette désormais de publier des messages à partir d’un ordinateur. Vous pouvez tenter votre chance dès maintenant sur threads.net.

Jusqu’à présent, Threads sur le Web était essentiellement un moyen glorifié de regarder le profil de quelqu’un — vous ne pouviez même pas aimer ou partager à nouveau un message, même si l’application Web incluait les boutons pour le faire. (Si vous cliquiez dessus, Threads affichait un QR code pour télécharger l’application mobile).

Si la nouvelle expérience de bureau permet aux utilisateurs de créer, d’afficher et d’interagir avec les messages de leur flux sur le bureau, Threads promet que d’autres fonctionnalités seront mises en place dans les prochaines semaines.

Les fils de discussion sur le Web sont la fonctionnalité la plus demandée par les utilisateurs pour cette nouvelle plateforme, car de nombreuses personnes ont migré de X (anciennement Twitter) en raison des récentes décisions prises par Elon Musk, telles que le changement de la marque Twitter, l’annonce de la suppression de l’option de blocage, la limitation des DM, et plus encore.

Une fonctionnalité très réclamée

On ne sait pas exactement combien d’utilisateurs de Threads prévoient d’avoir, mais on peut dire que la possibilité d’accéder à la plateforme depuis un ordinateur attirera les utilisateurs (comme moi) qui détestent poster depuis leur smartphone.

L’application mobile Threads a été téléchargée plus de 150 millions de fois depuis son lancement le 5 juillet. Mais le succès à long terme de Threads dépendra de la fréquence à laquelle les gens l’utiliseront, et pas seulement du nombre de personnes ayant l’application sur leur téléphone. Dans l’arène, Threads affiche des chiffres moins impressionnants. Un rapport de juillet de la société d’analyse de données Similarweb a montré que le nombre d’utilisateurs actifs quotidiens de Threads a chuté de 49 millions à 23,6 millions en une seule semaine, entre le 7 et le 14 juillet.

Peut-être que l’amélioration de l’application Web et la prochaine amélioration de la recherche convaincront certains utilisateurs retardataires de revenir.