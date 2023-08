Le Realme GT5 avec sa charge rapide jusqu’à 240 W sera annoncé le 28 août

Il y a quelques semaines, Realme a confirmé qu’il lancerait le smartphone phare GT5, mais il n’y avait aucune information sur la date. La société a finalement répondu à cette question et a révélé que cela se produira ce mois-ci.

Realme, depuis une publication Weibo, a révélé que le Realme GT5 sera lancé le 28 août en Chine. L’événement de lancement aura lieu à 8 heures, heure de Paris, et marquera la célébration de ses 5 ans d’existence.

Bien qu’il n’y ait pas de véritable information sur ce à quoi le téléphone ressemblera, il pourrait avoir des bords arrondis et une bosse de caméra arrière qui dépasse légèrement. Il est également confirmé que le Realme GT5 sera livré avec 1 To de stockage et une technologie de charge rapide de 240 W, qui a été introduite plus tôt cette année. Le Realme GT Neo 5 a été le premier à bénéficier de la vitesse de charge rapide !

En ce qui concerne les autres détails, le GT5 est dit tomber dans la catégorie premium et sera livré avec un chipset Snapdragon 8 Gen 2. On peut s’attendre à un écran AMOLED 1,5K de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un capteur d’empreintes digitales intégré. Il pourrait y avoir un support pour jusqu’à 24 Go de RAM (ce qui est en passe de devenir la nouvelle tendance !) et 1 To de stockage, comme mentionné précédemment.

En ce qui concerne le bloc de la caméra, le Realme GT5 pourrait inclure un triple capteur arrière de 50 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels. On peut s’attendre à une batterie de 5 160 mAh avec une charge rapide de 150W comme autre option. La technologie 240W pourrait être associée à une batterie de 4 600 mAh. Le smartphone fonctionnera très probablement avec l’interface Realme UI 4.0 basée sur Android 13.

Un smartphone très attendu

Par ailleurs, Realme lancera les Buds Air 5 TWS, en même temps que le GT5. Les écouteurs seront dotés d’un ANC de 50 dB avec une réduction du bruit à bande ultra-large de 4 000 Hz. Il s’agit d’un modèle intra-auriculaire dont la couleur bleue est l’une des options disponibles.

Nous ne savons pas encore à quoi ressembleront les nouveaux produits Realme et comme le lancement est imminent, il vaut mieux attendre et observer.