Samsung lance l’application « Try Galaxy » sur les appareils non Android

Samsung a introduit une nouvelle mise à jour de son application Try Galaxy, permettant aux utilisateurs de smartphones non Android d’essayer l’interface conviviale One UI 5.1.1 et de découvrir les fonctionnalités des derniers appareils Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5.

L’application Try Galaxy mise à jour comprend désormais une fonction unique qui utilise deux smartphones connectés pour simuler l’expérience de pliage de l’écran du Galaxy Z Fold 5. Une fois l’application Try Galaxy téléchargée, les utilisateurs peuvent accéder à des tutoriels utiles et explorer des applications et des widgets, en simulant l’expérience de l’écran d’accueil d’un smartphone Galaxy. Ils peuvent également essayer diverses fonctions disponibles sur les appareils Samsung Galaxy.

L’application améliorée se concentre sur la présentation des principales caractéristiques des Galaxy Z Flip5, Z Fold5 et One UI 5.1.1 :

Expérience FlexCam : les utilisateurs peuvent expérimenter le mode FlexCam des Galaxy Z Flip 5 et Z Fold 5. Grâce à l’application, les utilisateurs peuvent voir comment ces appareils pliables offrent de nouvelles façons de capturer des moments sous des angles créatifs. Le grand écran du Galaxy Z Flip 5 permet de prendre des selfies rapidement et facilement

Écran immersif et multitâche : les utilisateurs ont la possibilité de relier deux appareils entre eux pour former un écran unifié. Cette configuration permet une expérience immersive puisque les démonstrations vidéo peuvent être visionnées en plein écran. De plus, les fonctionnalités améliorées de glisser-déposer du système facilitent le multitâche en permettant un transfert aisé du contenu entre les écrans

Un écosystème connecté : les utilisateurs peuvent découvrir les offres de l’écosystème Galaxy, telles que Quick Share pour les appareils proches et éloignés, l’utilisation des données de composition corporelle de Samsung Santé en conjonction avec une Galaxy Watch, et d’autres possibilités passionnantes avec les appareils Galaxy. Tout cela est démontré par l’interface transparente One UI 5.1.1

Disponibilité

L’application est désormais disponible en 20 langues, y compris les options récemment ajoutées comme le coréen, le tchèque, le hongrois, l’espagnol d’Amérique latine et le russe.

Il est important de noter que l’application Try Galaxy fonctionne exclusivement avec Safari sur les appareils iOS commercialisés à partir du 16 septembre 2016.

Pour explorer les avantages de passer à Galaxy, l’application peut être facilement téléchargée en scannant le QR code. Visitez le site trygalaxy.com pour plus d’informations.