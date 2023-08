La prochaine série Pixel 8 de Google pourrait se vanter d’une eSIM uniquement

Google devrait annoncer les Pixel 8 et Pixel 8 Pro au début de ce mois d’octobre, ce qui signifie qu’il ne nous reste qu’un peu plus d’un mois à attendre. De nombreuses fuites ont déjà révélé des bribes sur les deux smartphones, la dernière en date faisant allusion à une nouvelle interface utilisateur pour l’application Appareil photo.

Cependant, il y a un changement majeur que Google pourrait nous réserver et qui pourrait faire grincer quelques dents. L’expert Mishaal Rahman a repéré un détail clé de certains des récents rendus des Pixel 8 et Pixel 8 Pro que personne d’autre n’a apparemment fait : aucun des deux modèles n’a d’emplacement pour carte SIM.

Take this with a grain of salt, but … the Pixel 8 and Pixel 8 Pro might be eSIM only, at least in some regions.

Nobody seems to have noticed that the renders that @OnLeaks published are missing SIM card slots on the left side. The renders he previously published of the Pixel 6, … pic.twitter.com/jlsyqTD8tC

—Mishaal Rahman (@MishaalRahman) August 20, 2023