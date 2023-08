WhatsApp prévoit de nouvelles options de formatage de texte

Voici quelques nouvelles de WhatsApp ! WhatsApp est déjà l’une des meilleures applications de messagerie, mais il est toujours possible de l’améliorer. La plateforme de messagerie appartenant à Meta, WhatsApp, teste de nouveaux outils de formatage de texte, qui vous permettront de présenter un texte particulier de différentes manières. Les nouvelles options ont été repérées sur la version de bureau de WhatsApp, mais les utilisateurs d’Android et d’iOS pourraient également en bénéficier.

Un rapport de WABetaInfo révèle que WhatsApp dispose d’une nouvelle mise à jour bêta pour WhatsApp for Desktop, qui comprend trois nouveaux outils de formatage de texte. Ceux-ci viennent s’ajouter aux options existantes de gras, d’italique et de soulignement.

Le premier outil est « Code Block », qui permet de lire des lignes de code, ce qui est utile pour les développeurs qui échangent des mots sur WhatsApp. En effet, cet outil de formatage de texte particulier évitera la confusion créée lorsque les extraits de code ne s’affichent pas correctement dans la fenêtre de discussion.

Le deuxième outil sera la fonction Citation. Elle permettra aux utilisateurs de se référer à un message précédent, ce qui facilitera le suivi d’une conversation, qui a tendance à se perdre lorsqu’il y a de nombreux messages. Si vous vous demandez pourquoi un outil de formatage de citation est nécessaire alors qu’il existe déjà une fonction de citation, sachez que l’outil de formatage aidera les utilisateurs à citer une partie spécifique d’un message au lieu du message entier, ce dont la fonction existante s’occupe.

Le dernier outil aidera les utilisateurs à dresser facilement une liste d’éléments, ce qui sera très utile pour préparer une liste de courses ou une liste de fêtes, et encore plus utile dans les groupes. Vous pouvez consulter la capture d’écran ci-dessous pour avoir une meilleure idée du formatage.

En bêta pour le moment

Ces nouveaux outils de formatage sont actuellement réservés aux bêta-testeurs de WhatsApp for Desktop, mais ils pourraient bientôt être mis à la disposition des bêta-testeurs d’Android et d’iOS et, à terme, du grand public. Ces outils peuvent vous aider à améliorer et à rationaliser vos conversations, en permettant aux utilisateurs de choisir le style et la présentation d’un message.

Étant donné le rythme de lancement des nouvelles fonctionnalités de WhatsApp, ces nouveaux outils ne devraient pas tarder à arriver. Je vous tiendrais au courant, alors restez à l’écoute. En attendant, l’application de messagerie a introduit la possibilité d’envoyer des images en qualité HD, ce qui est sans doute la fonctionnalité la plus demandée.