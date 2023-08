Le projecteur Freestyle Gen 2 de Samsung est désormais disponible

La suite très attendue du célèbre projecteur portable Freestyle de Samsung, baptisée Freestyle Gen 2, est désormais disponible en précommande sur le site Web de Samsung. En effet, Samsung a annoncé la nouvelle génération de projecteurs portables intelligents, le Freestyle Gen 2 avec Gaming Hub. Il vous permet de transformer n’importe quelle surface, même les plafonds, en un écran pouvant atteindre 100 pouces.

Le nouveau projecteur est désormais équipé du Samsung Gaming Hub, qui permet aux utilisateurs de jouer aux meilleurs jeux de la Xbox et d’autres partenaires sans avoir besoin d’une console. Il est également compatible avec une batterie externe, vendue séparément.

Il prend en charge plus de 3 000 jeux de partenaires de streaming tels que Xbox et NVIDIA GeForce NOW, ce qui permet aux utilisateurs de profiter facilement de leurs titres préférés. Avec des services intégrés comme Spotify, YouTube et Twitch, les utilisateurs peuvent effectuer plusieurs tâches à la fois tout en jouant.

Le Freestyle Gen 2 avec Gaming Hub projette du contenu sur 30 à 100 pouces en Full HD avec une résolution de 1 920 x 1 080 pixels et prend en charge HDR 10+, Crystal Picture Engine et l’amélioration du contraste. Il est également équipé d’un haut-parleur de 5 W avec un son à 360 degrés pour une expérience audio immersive.

L’appareil est doté des technologies Auto Leveling, Auto Focus et Auto Keystone pour une configuration et une optimisation faciles. Le Freestyle Gen 2 est équipé du système d’exploitation Tizen avec prise en charge de Samsung TV+, offre une mémoire accrue pour une expérience utilisateur plus fluide et est livré avec la télécommande Samsung SolarCell.

Spécifications du Freestyle Gen 2

Taille de l’écran 30~100 pouces, luminosité maximale de 230 ANSI Lumen, taux de rafraîchissement de 60 Hz

Projection full HD (1 920 x 1 080 pixels), technologie Samsung PurColor, supporte HDR10+, Crystal Picture Engine

Haut-parleurs 5 W à 360 degrés avec prise en charge Dolby Audio

1 port HDMI-CEC

Wi-Fi 5, Bluetooth v5.2

Gaming Hub

Plus de 3 000 jeux par des partenaires de streaming comme Xbox

Système d’exploitation Tizen avec Samsung TV+

Assistant vocal Alexa intégré

Télécommande SolarCell de Samsung

Prix et disponibilité

« Les gens recherchent une technologie plus polyvalente qui s’adapte à leur quotidien — c’est l’une des raisons pour lesquelles les achats de projecteurs portables sont en hausse », a déclaré James Fishler, vice-président senior de la division Home Entertainment & Display de Samsung Electronics America. « Le Freestyle est unique sur le marché, car il offre un accès instantané aux mêmes applications de divertissement en continu que celles dont vous profitez sur votre téléviseur Samsung. De plus, l’installation est simple et vous pouvez facilement projeter vos séries préférées — et maintenant même des milliers de jeux populaires en streaming — en haute définition sur le grand écran n’importe où, que ce soit à la maison ou, si vous êtes comme moi, en voyage de camping le weekend ».

Le Freestyle Gen 2 avec Gaming Hub est proposé au prix de 799,99 dollars, et est dès à présent disponible en précommande sur Samsung et chez certains revendeurs agréés aux États-Unis. Aucune information sur le lancement en France.