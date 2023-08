Elon Musk vient d’annoncer un nouveau changement qui pourrait tuer X (Twitter) pour de bon

Les utilisateurs de Twitter ont traversé une période turbulente depuis que le milliardaire Elon Musk a pris le contrôle de l’entreprise à la fin de l’année 2022. Parmi les changements apportés à la plateforme, citons une position plus indulgente à l’égard de la désinformation et des discours haineux, ainsi que le remaniement complet du badge « vérifié », autrefois exclusif et désormais accessible à quiconque paie pour l’obtenir.

Récemment, Musk a également rebaptisé le service « X », ce qui a marqué la fin de plusieurs termes bien connus comme « tweet » (qui est devenu « post ») et « retweet » (qui est devenu « repost »).

Bon nombre de ces changements sont intervenus sans avertissement et ont été imposés aux utilisateurs sans qu’ils aient eu l’occasion de donner leur avis. Cela a fait craindre que Musk soit plus intéressé par l’imposition de ses caprices sur la plateforme que par l’écoute des besoins réels de ses utilisateurs. Autre exemple des opinions de Musk qui obscurcissent son jugement : le milliardaire a laissé entendre que les utilisateurs de Twitter pourraient bientôt perdre la possibilité de bloquer des utilisateurs.

En réponse à la question d’un utilisateur sur l’utilité de la fonction de « blocage » par rapport à l’option de « mise en sourdine », Musk a répondu que « le blocage va être supprimé en tant que fonction », tout en ajoutant que l’option n’a aucun sens étant donné que la mise en sourdine d’un compte fait à peu près la même chose. Musk a toutefois indiqué que la possibilité de bloquer des comptes individuels continuerait d’être proposée dans l’outil de messagerie directe de Twitter.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs

—Elon Musk (@elonmusk) August 18, 2023