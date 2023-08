Apple réduirait la production de l’iPhone 15 en raison de « problèmes de demande »

Les rumeurs entourant Apple se multiplient et se … contredisent. Un instant, nous entendons que l’iPhone 15 est en passe de devenir l’iPhone le plus vendu depuis des années, et l’instant d’après, les analystes nous avertissent que les ventes de l’iPhone 15 pourraient être relativement faibles en 2023.

Le dernier renseignement en date donne toutefois plus de crédit à cette dernière prédiction, puisque l’informateur chevronné Jeff Pu affirme que Apple réduit les objectifs de production de l’iPhone 15 par crainte d’une demande limitée de la part des consommateurs en 2023.

We will be seeing a $50 – $200 price jump on all major flagships depending upon the variants. This includes:

– Google Pixel 8 series

– iPhone 15 series

– Xiaomi 14 series

– Samsung Galaxy S24 series — Yogesh Brar (@heyitsyogesh) August 17, 2023

Selon Pu, Apple a revu ses estimations de ventes d’iPhone 15 pour la fin de l’année, passant de 83 millions d’unités à 77 millions d’unités, les “inquiétudes concernant la demande” ayant joué un rôle clé dans cette décision. Il est probable que les rumeurs d’augmentation du prix de l’iPhone 15 pourraient décourager les propriétaires d’iPhone de mettre à niveau leur appareil cette année.

“La réduction du plan de construction avant le lancement n’est pas un signal positif, et la potentielle hausse du prix de l’iPhone 15 Pro Max pourrait également freiner la demande finale“, a écrit Pu dans une note aux investisseurs consultée par 9to5Mac.

Il n’y a aucune certitude quant au prix de l’iPhone 15 et de ses grands frères cette année, mais les analystes s’accordent à dire que chaque modèle d’iPhone 15 sera plus cher que son équivalent iPhone 14, en raison de l’augmentation des coûts de production de la part d’Apple.

Des problèmes avec la chaîne d’approvisionnement

Les marchés internationaux ont subi des augmentations de prix de l’iPhone aussi récemment que la gamme iPhone 14 de l’année dernière, mais une augmentation de prix à l’échelle de la série pour la gamme d’iPhone 15 serait la première du genre aux États-Unis depuis 2017.

Pu soupçonne également que – en plus des craintes concernant la demande limitée des consommateurs – les problèmes de chaîne d’approvisionnement ont atténué les espoirs d’Apple après le lancement de la gamme iPhone 15. L’analyste cite les capteurs photo de Sony, le nouveau châssis en titane pour l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max, et l’écran presque sans bords pour ces deux mêmes modèles comme les composants confrontés à des retards de production de masse.

Mais n’allons pas trop vite en besogne : l’iPhone 15 figurera toujours parmi les smartphones les plus vendus en 2023. Donc, non, la gamme iPhone 15 ne se vendra pas mal – et n’a jamais dû se vendre mal – mais Apple serait bien avisée de ne pas augmenter les prix des futurs modèles d’iPhone si elle espère conserver la fidélité de son immense clientèle.