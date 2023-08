Amazon teste une modification controversée de son système d’évaluation

Amazon est apparemment en train de tester un changement de conception de son système d’évaluation, qui met l’accent sur le nombre d’avis cinq étoiles qu’un produit a reçu.

Le test a été repéré par Android Police, qui rapporte avoir vu le changement de notation sur les versions de bureau et mobile de la plateforme. Dans le design actuel, les utilisateurs qui naviguent sur Amazon voient une ligne de cinq étoiles à côté d’un chiffre représentant la note moyenne du produit. Les utilisateurs peuvent survoler les étoiles pour voir la répartition en pourcentage de chaque niveau d’évaluation.

Le nouveau design supprime la ligne de cinq étoiles dans les résultats de recherche et la remplace par une seule icône en forme d’étoile coincée entre deux chiffres : la note moyenne basée sur tous les avis sur le produit, ainsi que le pourcentage d’avis à cinq étoiles que le produit a reçu. On peut supposer que les utilisateurs pourront toujours voir le pourcentage de répartition par étoile s’ils cliquent ou tapent dessus manuellement, mais comme pour tout test, le design pourrait radicalement changer d’ici le lancement pour tous les utilisateurs — à condition qu’Amazon ne l’abandonne pas complètement.

La nouvelle conception de l’évaluation a déjà suscité la controverse parmi ceux qui l’ont vue, car certains craignent qu’elle ne soit utilisée pour donner aux clients une impression erronée d’un produit.

Si, par exemple, une entreprise parvient à faire publier un grand nombre d’avis à cinq étoiles sur la page de son produit, les utilisateurs risquent de se concentrer sur ce chiffre et d’ignorer une litanie d’avis négatifs. Il est toutefois possible qu’Amazon tente de remédier à ce problème en affichant uniquement le pourcentage d’avis à cinq étoiles laissés par des utilisateurs de confiance dont les achats ont été vérifiés. Pour l’instant, le test semble avoir une portée limitée, et il n’est pas certain qu’Amazon le déploie plus largement à l’avenir.

Déjà controversé ?

Il n’est peut-être pas surprenant qu’Amazon teste une modification de son système d’évaluation, car l’entreprise a récemment annoncé l’arrivée d’une nouvelle fonctionnalité destinée à simplifier les choses : des résumés d’évaluation générés par l’IA. Il convient de noter que cette fonctionnalité semble avoir pour but de réduire la manipulation des évaluations en ne prenant en compte que les avis de clients dignes de confiance et dont les achats ont été vérifiés.

Amazon est notoirement confronté à un problème de faux avis et d’avis incitatifs qui peuvent être utilisés pour manipuler les clients afin qu’ils achètent des produits de mauvaise qualité ou des contrefaçons. L’entreprise a pris des mesures pour remédier à ce problème, notamment en intentant des poursuites à l’encontre des courtiers en faux avis.