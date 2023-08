Le port USB-C de l’iPhone 15 pourrait prendre en charge le Thunderbolt

L’iPhone 15 pourrait être équipé d’un port USB-C pris en charge par une puce Thunderbolt/USB4 Retimer, selon un récent rapport de ChargerLAB.

Le rapport indique que l’iPhone 15 pourrait inclure une prise femelle USB-C avec une puce Thunderbolt/USB4 Retimer. Ce passage à l’USB-C est conforme aux précédents rapports selon lesquels l’iPhone 15 offrirait un support à la charge rapide sans fil de 15 W. Le passage du Lightning à l’USB-C a été annoncé en février.

Un tweet de fix Apple (@lipilipsi), connu pour ses informations fiables sur Apple, suggère que le port USB-C exposé apparaîtra sur trois modèles d’iPhone 15 : iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus et iPhone 15.

Le design du port montre une disposition cohérente des deux côtés, avec un total de 24 broches. Les broches d’alimentation, GND et VBUS, sont plus longues que les autres broches de données, ce qui indique une configuration USB-C standard.

La conception du port USB-C comprend un circuit imprimé ultra-mince en forme de L avec six trous de fixation. Cette conception vise à améliorer la stabilité, en évitant les dommages causés par la torsion du câble après l’insertion.

Les images des composants internes de l’iPhone 15 qui ont fait l’objet d’une fuite montrent une puce Retimer derrière le port USB-C. Cette puce est liée au Thunderbolt/USB4, et sa capacité de transmission de données à grande vitesse de 40 Gb/s. Elle contribue à améliorer la stabilité du signal pour les ports de données à large bande passante, ce qui permet une transmission de données plus fiables et sur de plus longues distances.

Une vitesse de 40 Gb/s

Les images divulguées suggèrent que les trois modèles d’iPhone 15 intégreront la fonction de transmission de données à grande vitesse 40 Gb/s de Thunderbolt/USB4. La puce Retimer est visible sur les petits circuits imprimés de toutes les variantes, ce qui indique la présence de cette caractéristique dans toute la gamme.

Après le lancement de la série iPhone 15, seuls les AirPods et les iPad d’entrée de gamme continueront d’utiliser le port Lightning, mais les futurs modèles passeront probablement au port USB-C.

À un mois de l’événement automnal 2023 d’Apple, on s’attend à des changements en matière de puissance de charge, de certification des appareils et de potentielles limitations.