La production de l’iPhone 15 aurait débuté au Tamil Nadu, en Inde

Comme l’année précédente, les iPhone 15 et 15 Plus devraient conserver la puce A16 Bionic, tandis que les modèles iPhone 15 Pro et 15 Pro Max pourraient être équipés de la puce A17. Parmi les améliorations attendues, citons un bloc de caméra amélioré pour l’iPhone 15 Pro Max, y compris une caméra périscopique, une première pour les iPhone.

La nouvelle gamme iPhone 15 devrait présenter des caractéristiques telles que des bords plus fins, la Dynamic Island et des ports USB-C. Des rumeurs font également état de l’inclusion d’un cadre en titane pour les modèles Pro, ce qui pourrait avoir une incidence sur le prix.