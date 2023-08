Le tweet du remake de Final Fantasy 7 sur Xbox est un accident, pas un teasing

Malgré l’intention de Microsoft d’acquérir Square Enix, il semble que la plupart des meilleurs JRPG resteront injouables sur Xbox Series X|S et Xbox One pour le moment . Malgré son succès, rien n’indique pour l’instant que Final Fantasy 16 fera le voyage vers les consoles de Microsoft.

Microsoft a réagi à l’erreur sur les réseaux sociaux en apportant des précisions sur l’image publiée à l’occasion de la fête des Pères : « L’image a été postée par erreur et retirée, car elle incluait un titre non disponible sur Xbox », comme le rapporte Eurogamer.

Bien que le tweet ait été rapidement supprimé, une trace du tweet original peut être trouvée sur la Wayback Machin. Le tweet montre des pères de Persona 5, The Witcher 3, Gears 5, Red Dead Redemption 2 et d’autres jeux Xbox dans une charmante mosaïque. Cependant, bien qu’ils soient au centre de l’image, Barret et sa fille Marlene se sont retrouvés à l’écart.