Proton Sentinel est un programme de protection pour les utilisateurs les plus exposés aux cyberattaques

Proton, le fournisseur de l’un des meilleurs VPN et services de messagerie sécurisée, vient de lancer un nouveau programme de protection de la sécurité pour les utilisateurs les plus exposés aux cyberattaques.

Combinant la puissance de l’IA et une analyse humaine approfondie, Proton Sentinel prétend porter la sécurité offerte par tous les outils de confidentialité de Proton à un niveau supérieur. Les systèmes de sécurité avancés fonctionnent alors parallèlement à une plus grande visibilité sur les changements de compte, les connexions, et une analyse de sécurité 24/7 examinant toute activité suspecte.

Tous les titulaires de comptes Proton Unlimited, Family et Business peuvent désormais activer Proton Sentinel et bénéficier d’encore plus de confidentialité et de sécurité en ligne. Voici pourquoi et comment utiliser les nouvelles protections de Proton.

Pourquoi utiliser Proton Sentinel ?

« Le chiffrement de bout en bout est seulement aussi fort que la sécurité qui empêche les acteurs malveillants d’accéder aux comptes des individus. Veiller à ce que nos utilisateurs, en particulier ceux qui sont davantage exposés aux cyberattaques, conservent le contrôle exclusif de leurs comptes est d’une importance primordiale pour nous », a déclaré Eamonn Maguire, responsable de la sécurité des comptes chez Proton.

Malgré l’utilisation d’outils de sécurité tels que les VPN et les gestionnaires de mots de passe pour atténuer certains risques en ligne, les cybercriminels continuent de trouver de nouveaux moyens de s’introduire dans les comptes personnels des entreprises ou des particuliers.

En fait, plus de 721 millions d’identifiants ont été divulgués rien qu’en 2022. Pire encore, les données indiquent que 2023 devrait être l’année la plus importante pour la cybercriminalité.

Focus sur la vie privée

Le fournisseur suisse vante depuis longtemps son engagement à préserver la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs. Proton VPN, par exemple, est équipé de fonctions supplémentaires pour bloquer les publicités intrusives et les logiciels malveillants. De plus, plusieurs couches de protection développées en interne visent à protéger les utilisateurs contre le phishing, le DDos et d’autres attaques.

Cependant, étant donné que de nombreux utilisateurs de premier plan, tels que des militants des droits de l’homme et des journalistes, confient leurs données très sensibles à son logiciel de sécurité, Proton a estimé qu’il devait faire un effort supplémentaire pour atténuer encore davantage ces risques.

« À cette fin, le programme Proton Sentinel renforce notre système de protection des comptes et offre à nos utilisateurs les plus exposés une couche de protection supplémentaire », explique Maguire.

Proton Sentinel utilise l’intelligence artificielle pour détecter les activités suspectes sur les comptes d’utilisateurs. Le fournisseur explique que le programme est configuré pour avoir des taux de contestation plus élevés pour ses utilisateurs, ainsi que des paramètres plus stricts pour les tentatives de connexion suspectes.

Toutefois, le fournisseur estime que ce qui fait vraiment la différence, c’est l’ajout d’un élément humain. Celui-ci intègre le travail d’équipes d’analystes de sécurité experts à une protection automatisée 24/7 pour détecter rapidement toute tentative d’infiltration et de prise de contrôle d’un compte.

Un contrôle plus granulaire

Cependant, la sécurité de haut niveau ne s’arrête pas aux systèmes de protection avancés. Selon le fournisseur basé en Suisse, les individus devraient être les gardiens ultimes de leur propre sécurité. C’est pourquoi « Proton Sentinel donnera aux utilisateurs plus de contrôle que jamais auparavant, ainsi que la tranquillité d’esprit qu’eux, et eux seuls, peuvent accéder à leurs données », a déclaré Maguire.

Ces fonctions d’autocontrôle comprennent davantage d’alertes de sécurité et des journaux améliorés qui montrent plus de détails sur les tentatives de connexion, tels que l’appareil utilisé et le type de protection utilisé pour empêcher l’accès au compte en cas d’événement de connexion suspect.

Proton Sentinel est fourni gratuitement avec les abonnements Illimité, Famille ou Entreprise, ainsi qu’avec tous les outils qui composent l’écosystème de confidentialité de Proton (Proton Mail, Proton VPN, Proton Calendar, Proton Drive et Proton Pass). Les autres utilisateurs devront alors procéder à une mise à niveau s’ils souhaitent bénéficier du nouveau service.