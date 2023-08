La Pixel Watch 2 pourrait finalement ne pas être compatible avec la technologie UWB

by

Vous n’aurez plus à attendre très longtemps avant de découvrir la Pixel Watch 2. La très attendue Pixel Watch 2 devrait arriver plus tard cette année avec la série Pixel 8. De nombreuses fuites au cours des précédentes semaines concernant la montre-bracelet ont révélé plusieurs caractéristiques de l’imminente Pixel Watch 2. Aujourd’hui, la smartwatch est passée par la FCC, selon 9to5Google.

La certification réglementaire à la FCC révèle trois variantes de la Pixel Watch 2 comprenant les numéros de modèle G4TSL, GC368 et GD2WG. La G4TSL est apparemment le modèle Bluetooth/Wi-Fi doté de quatre modèles de bracelet : bracelet actif en plastique, bracelet maillé en métal, bracelet à maillons en métal et bracelet fin en métal.

La source note que le bracelet à mailles métalliques est probablement le bracelet à mailles à maillons métallisé disponible avec la Pixel Watch de première génération. En revanche, le bracelet à mailles métalliques n’a jamais vu le jour pour la première Pixel Watch, et le bracelet fin en métal semble être nouveau.

Le modèle GC368 prend en charge les bandes LTE 5 et 7. Le modèle GD2WG, quant à lui, prend en charge les bandes LTE 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25, 26, 66 et 71 et est probablement le modèle cellulaire américain.

Pas de puce UWB

La liste de la FCC ne mentionne pas de puce UWB, comme le prétendait une précédente fuite concernant la smartwatch. C’est un peu dommage, car l’UWB est très prometteur dans le domaine des wearables. Cette puce permettrait des fonctions de communication d’appareil à appareil et est utilisée pour les clés de voiture numériques sur les Pixel et d’autres smartphones (en plus du NFC).

Même sans l’UWB, les rumeurs brossent un tableau intéressant de la deuxième génération de la Pixel Watch. Jusqu’à présent, la montre devrait recevoir le capteur cEDA de Fitbit Sense 2 pour le suivi du stress, et Google vient d’annoncer qu’une refonte de l’application Fitbit est en cours. Le dernier listing FCC de la Pixel Watch 2 suggère que le lancement de la seconde itération de la montre connectée de Google est imminent. Outre le listing réglementaire, les spécifications attendues, selon les fuites précédentes, comprennent quatre nouveaux cadrans de montre livrés avec la Pixel Watch 2.

Le processeur qui alimente la smartwatch serait le SoC Snapdragon W5 Gen 1, ce qui signifie que la smartwatch abandonne le Exynos de Samsung pour affronter les meilleures smartwatches Android de cet automne. Le présumé chipset offre des améliorations significatives en termes de performances par rapport à la Pixel Watch originale et est susceptible d’offrir une meilleure autonomie que son prédécesseur.

Dans l’ensemble, ces rumeurs donnent l’impression que Google améliore le suivi de la santé et l’autonomie de la batterie, deux des principaux problèmes que nous avons rencontrés avec la Pixel Watch initiale lors de son lancement.