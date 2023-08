by

by

Google Chrome mobile se dote de suggestions de recherche, de sujets d’actualité et plus encore

Google Chrome mobile se dote de suggestions de recherche, de sujets d'actualité et plus encore

Google a introduit quatre nouvelles fonctionnalités pour son navigateur mobile Chrome afin de permettre aux utilisateurs de trouver plus facilement les informations dont ils ont besoin lorsqu’ils sont en déplacement. Ces fonctionnalités comprennent des outils permettant de trouver l’inspiration pour un voyage et de se tenir au courant des sujets d’actualité.

Nick Kim Sexton, Product Manager, Chrome, a annoncé ces mises à jour :

Découvrez des suggestions de recherche, explorez les sujets à la mode et bien plus encore avec Chrome sur votre appareil mobile. Trouver les informations dont vous avez besoin devrait être facile, même lorsque vous êtes en déplacement. Gardez l’œil ouvert pour les prochaines mises à jour qui faciliteront encore plus la recherche d’informations dans Chrome.

Suggestions de recherche intelligentes sur les sites éligibles

Lorsque vous utilisez Chrome sur iOS ou Android et que vous cliquez sur la barre d’adresse, des suggestions de recherche pertinentes s’affichent désormais. Par exemple, si vous lisez un article sur le Japon en vue d’un prochain voyage, vous verrez une nouvelle section intitulée « En rapport avec cette page » avec des suggestions pour d’autres recherches comme les restaurants locaux ou les attractions touristiques au Japon.

Cette fonctionnalité a pour but de rationaliser le processus de recherche, en permettant aux utilisateurs de trouver ce qu’ils cherchent plus rapidement et plus efficacement.

Restez informé des recherches en vogue

Chrome sur Android affiche désormais les recherches Google en vogue directement dans la barre d’adresse. En ouvrant un nouvel onglet et en appuyant sur la barre d’adresse, vous pouvez faire défiler les résultats pour voir les dernières tendances. Les utilisateurs auront ainsi un aperçu des sujets qui ont le vent en poupe dans le monde entier, ce qui leur permettra de rester informés des discussions et des événements les plus populaires.

En cliquant sur une recherche en vogue, vous obtiendrez les résultats de la recherche et plus d’informations. Cette fonctionnalité sera disponible pour Chrome sur iOS dans le courant de l’année.

Découvrir des recherches connexes avec Toucher pour rechercher

Introduite il y a quelques années sur Android, la fonction Toucher pour rechercher permet de rechercher rapidement un mot ou une phrase à partir d’une page Web. Désormais, elle propose également des recherches connexes sous forme de carrousel.

Si vous tombez sur un sujet sur lequel vous souhaitez en savoir plus en lisant un article, Toucher pour rechercher affichera des options de recherche connexes pour vous permettre d’accéder facilement à plus d’informations.

Suggestions élargies dans la barre d’adresse

Lorsque vous tapez dans la barre d’adresse de Chrome sur votre téléphone, 10 suggestions (au lieu de 6) s’affichent désormais pour vous aider à affiner votre recherche. L’objectif est de s’assurer que les utilisateurs disposent d’une liste complète de résultats de recherche possibles, afin de maximiser leurs chances de trouver l’information exacte qu’ils recherchent.

Les suggestions les plus pertinentes s’affichent en haut de l’écran et, en faisant défiler la page, vous pouvez voir d’autres options. Cette fonctionnalité est désormais disponible pour les utilisateurs d’Android et d’iOS.