Safari va permettre aux applications Web d’utiliser une plus grande partie de votre espace de stockage

Ces changements seront mis en œuvre dans le cadre des prochaines mises à jour des systèmes d’exploitation iOS 17 et macOS 14 , qui devraient être disponibles pour les iPhone, les iPad et les ordinateurs Mac dans le courant de l’année.

Jusqu’à présent, Safari limitait les Web App à environ 1 Go d’espace de stockage, et Safari demandait d’augmenter l’espace de stockage par incréments de 200 Mo en fonction des besoins.

Apple indique que les applications de navigation et les applications Web ajoutées à l’écran d’accueil (dans le cas d’iOS) et au dock (dans le cas de macOS) peuvent occuper environ 60 % de l’espace disque. S’il s’agit simplement d’un site ou d’une Web App que vous visitez occasionnellement ou que vous avez seulement mis en signet, le quota du site sera beaucoup moins important, soit 20 % de l’espace disque.

Apple a annoncé quelques modifications de sa politique de stockage qui s’appliqueront à tous les navigateurs sur iOS et à Safari sur les ordinateurs Mac. La plupart des changements sont orientés vers les développeurs et ne vous affecteront pas directement, mais il y a un changement que vous pourriez avoir besoin d’avoir à l’esprit, et c’est la quantité de stockage que les navigateurs peuvent prendre.

Si vous utilisez Safari sur un ordinateur Mac, les applications Web disposeront de plus d’espace pour stocker des données et des fichiers .