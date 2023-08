YouTube désactive les liens sur les Shorts pour lutter contre le spam

Depuis son lancement, YouTube a observé une forte augmentation de la popularité des Shorts, notamment parce que les créateurs peuvent désormais générer des revenus à partir de leur contenu. L’une des caractéristiques notables de YouTube Shorts est la possibilité de partager des liens.

Toutefois, pour lutter contre les problèmes liés au spam, certains changements sont sur le point d’entrer en vigueur. À partir du 31 août, YouTube interdira certains placements de liens sur la plateforme. Il s’agit principalement de l’élimination des liens cliquables dans les zones importantes des Shorts YouTube, telles que les commentaires et les descriptions.

Par conséquent, après le 31 août, les liens partagés dans les commentaires et les descriptions de YouTube Shorts, ainsi que dans le flux vertical en direct, ne seront plus cliquables. En outre, les icônes des réseaux sociaux cliquables actuellement présentes sur la bannière de la chaîne seront également supprimées.

YouTube a annoncé cette mise à jour :

Alors que YouTube continue de repousser les limites de l’innovation en 2023 et au-delà, notre priorité absolue reste la sécurité et la protection de notre communauté. Nous développons constamment de nouveaux outils et de nouvelles fonctionnalités pour permettre aux créateurs d’inclure des liens en toute sécurité dans leur contenu, de réduire le spam et les autres pratiques trompeuses sur notre plateforme, et de faire de YouTube un endroit plus sûr pour tous.