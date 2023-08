Le Xiaomi Band 8 Pro avec un écran de 1,74 pouces à 60Hz sera annoncé le 14 août

Les bracelets connectés de Xiaomi ont depuis longtemps la réputation d’être des trackers de fitness bon marché dotés d’un nombre respectable de fonctionnalités. Le Smart Band 7 Pro de l’année dernière a adopté un design proche de celui de l’Apple Watch grâce à son grand écran, et la marque chinoise a décidé de relever le défi avec le Band 8 Pro.

Xiaomi a confirmé le lancement du Xiaomi Band 8 Pro, le prochain tracker de fitness de l’entreprise et le successeur du Xiaomi Band 7 Pro de l’année dernière, en Chine le 14 août, en même temps que le Xiaomi MIX Fold 3 et de la Xiaomi Pad 6 Max de 14 pouces.

Cette annonce fait suite à la présentation du Xiaomi Band 8 en début d’année. Et, l’entreprise s’appuie sur un design de type Apple Watch une fois de plus. En d’autres termes, vous obtiendrez un écran de montre rectangulaire avec des bords polis.

Le bracelet sera doté d’un écran de 1,74 pouce avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 60 Hz, 16,7 millions de couleurs, une densité de pixels de 336 ppp et plusieurs options de personnalisation. Il est donc légèrement plus grand que l’écran de son prédécesseur et légèrement plus petit que l’écran de l’Apple Watch Series 8.

La société a déclaré qu’il aurait un ratio écran/corps élevé par rapport au Band 7 Pro. On peut s’attendre à un écran AMOLED. Les images montrent des bracelets en silicone, en cuir et en métal.

Un lancement la semaine prochaine

Le fabricant chinois a également mentionné quelques caractéristiques avant le lancement du wearable, comme la prise en charge des widgets et la possibilité de définir des fonds d’écran à partir de votre album photo. Dans le premier cas, nous pouvons distinguer des widgets pour le suivi de la fréquence cardiaque, la lecture de médias, le comptage des pas et la météo.

Nous pouvons nous attendre à une prise en charge du GPS, du NFC, de la fréquence cardiaque et de la surveillance SpO2, à une résistance à l’eau de 50 mètres et à une batterie plus importante que celle du Band 7 Pro. Nous devrions connaître tous les détails lors de l’officialisation la semaine prochaine.