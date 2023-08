Google utilise l’IA pour faciliter la programmation multiplateforme avec le Project IDX

Google a dévoilé un nouvel environnement de développement basé sur un navigateur à intelligence artificielle pour la création d’applications complètes, étant donné la difficulté à « faire passer une application de zéro à la production ».

Citant le travail de Google pour faciliter le développement d’applications multiplateformes, notamment Angular, Flutter, Google Cloud et Firebase, l’équipe de travailleurs UX a déclaré : « il semble que nous puissions faire encore plus pour rendre l’ensemble du flux de travail de développement d’applications multiplateformes plus rapide et sans friction ».

Le « Project IDX », qui a vu le jour il y a quelques mois, est construit sur Google Cloud et alimenté par Codey, un modèle de fondation texte-code construit sur PaLM 2. Bien que le projet IDX soit loin d’être un produit entièrement fonctionnel, l’équipe a déclaré qu’elle avait décidé de publier des informations dès maintenant afin de comprendre ce que les développeurs attendent du projet.

La prise en main devrait être facile, d’autant plus que les développeurs pourront importer des projets existants depuis GitHub. Les frameworks tels que Angular, Flutter, Next.js, React, Svelte et Vue seront tous pris en charge dès le départ, tout comme les langages de programmation JavaScript et Dart. L’équipe s’est déjà engagée à ajouter Python et Go à un stade ultérieur.

Des aperçus intégrés aideront les développeurs à comprendre comment leur application est optimisée pour différentes plateformes, mais dès le lancement, seul un aperçu Web sera activé. Un émulateur Android entièrement configuré et basé sur un navigateur, ainsi qu’un simulateur iOS intégré, seront bientôt disponibles.

Pas encore proche d’une sortie

Les employés de Google qui sont à l’origine du projet IDX affirment qu’il sera doté d’outils d’intelligence artificielle tels que « l’achèvement intelligent du code, un chatbot d’assistance et des actions de code contextuelles telles que “ajouter des commentaires” et “expliquer ce code” », mais il s’agit d’un « stade très précoce » et les capacités d’intelligence artificielle ne peuvent que s’améliorer.

En ce qui concerne la date de mise à disposition du service, il y a de fortes chances que nous soyons encore trop loin pour le savoir, mais en attendant, Google sollicite des commentaires et des demandes pour l’aider à construire un service pour tout le monde.