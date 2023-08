Android 14 est presque là, la version bêta 5 est désormais disponible

Android 14 est la prochaine version majeure du système d’exploitation mobile de Google, et il y a déjà eu quatre versions bêta publiques et plusieurs aperçus pour les développeurs. Google déploie actuellement Android 14 Beta 5 pour les testeurs. Il s’agit de la dernière étape avant qu’Android 14 ne soit prêt pour le grand public.

Google a annoncé dans un article de blog : « À quelques semaines de la sortie officielle d’Android 14, nous vous présentons aujourd’hui la bêta 5, la dernière mise à jour prévue dans notre programme bêta Android 14. C’est la dernière chance de vous assurer que vos applications sont prêtes et de nous faire part de vos commentaires avant que les utilisateurs non bêta ne reçoivent Android 14. Pour vous permettre de tester vos applications sur des appareils couvrant plusieurs facteurs de forme, la version bêta 5 est disponible pour la Pixel Tablet et le Pixel Fold, en plus du reste de la famille Pixel prise en charge et de l’émulateur Android ».

Android 14 suit le même schéma que les dernières versions majeures d’Android — il n’y a pas vraiment beaucoup de nouvelles fonctionnalités visibles, car la plupart des changements sont livrés sous forme de mises à jour d’applications dans le Play Store ou de mises à niveau en arrière-plan de Google Play Services. La plupart des changements visent à améliorer la sécurité des appareils et à permettre aux applications d’utiliser de nouvelles fonctionnalités. Par exemple, les applications ne peuvent plus tuer les processus d’arrière-plan d’autres applications, un nouveau sélecteur de photos et les mêmes API de ciblage publicitaire Privacy Sandbox qui sont maintenant intégrées à Chrome. Android 14 bloque également l’installation d’applications qui ne sont pas conçues pour les versions du système d’exploitation inférieures à Android 6.0, mais si vous avez installé d’anciennes applications et jeux, ils ne seront pas supprimés.

Il n’y a pas de date confirmée pour la sortie finale d’Android 14, mais même lorsqu’il arrivera, il ne sera probablement disponible que sur les appareils Pixel de Google au début. Les fabricants comme Samsung, OnePlus et Xiaomi doivent intégrer les modifications apportées par Google dans leurs versions personnalisées d’Android, ce qui repousse généralement de plusieurs mois la date de sortie d’Android 14 sur les appareils tiers. Samsung teste publiquement sa version personnalisée d’Android 14, connue sous le nom de One UI 6, mais il faudra probablement attendre au moins quelques semaines après la publication de Google avant qu’elle ne commence à apparaître sur les smartphones et tablettes Galaxy.