Windows 11 permettra aux utilisateurs de définir des images HDR comme arrière-plan du bureau

Vous pouvez consulter le blog officiel de Windows Insider pour en savoir plus sur les nouveautés. Si vous êtes sur le canal Canary pour Windows 11, mettez à jour votre PC dès maintenant pour profiter de ces nouvelles caractéristiques et fonctionnalités.

Par ailleurs, cette version Canary reprend toutes les fonctionnalités introduites dans la version Developer Build 23511 il y a quelques semaines. Cette version remanie également la fenêtre Partage de Windows pour qu’elle corresponde mieux à l’esthétique de Windows 11. Vous pourrez désormais cliquer directement sur l’icône Outlook sous la fenêtre Partage en utilisant l’option d’envoi de fichiers par e-mail depuis Outlook. Vous pouvez désormais utiliser Wi-Fi Direct pour partager des fichiers plus rapidement entre PC. Enfin, l’outil d’écrasement est désormais capable de vous permettre d’éditer directement vos instantanés dans Paint et Clipchamp grâce à des options dédiées.

Si vous souhaitez ajouter un écran externe à votre configuration et diffuser votre écran principal, cette version de la build Canary de Windows 11 vous permettra d’y parvenir en toute transparence. La sortie Cast dans le menu Réglages rapides vous fournira désormais un guide étape par étape sur la manière d’installer la fonction d’affichage sans fil et la découvrabilité du PC depuis la page de paramètres « Projeter sur ce PC ».

Les notifications auront une icône en forme de cloche, qui se colorera lorsqu’une nouvelle notification apparaîtra . Windows 11 a également ajouté trois nouvelles mises à jour à sa fonction de diffusion d’écran. Si vous passez fréquemment d’un onglet à l’autre ou si vous utilisez l’outil Snap Assist pour gérer votre flux de travail, vous recevrez désormais des suggestions de diffusion par le biais d’un toast de notification. Cette fonctionnalité vise à améliorer votre productivité et à vous offrir une expérience plus fluide lors de l’utilisation de Windows 11.

Cette nouvelle mise à jour se présente sous la forme du canal Canary Build 25926, et la toute première chose que vous pourrez faire est de définir des images HDR comme fond d’écran . Cela n’est possible que si vous utilisez des images avec l’extension « .JXR ».

Microsoft a une fois de plus offert à ses utilisateurs Insider de Windows 11 une multitude de nouvelles fonctionnalités. Cela fait suite à la récente introduction de mises à jour majeures dans son canal Developer et d’améliorations profondes dans son canal Canary. Cependant, cette fois-ci, Microsoft n’a traité son canal Canary qu’avec une nouvelle version de la build.