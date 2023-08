Netflix lance une application de manette de jeu iOS pour les écrans de télévision

Pour l’instant, l’application Netflix Game Controller est exclusivement accessible sur l’App Store pour iPhone et iPad. Malheureusement, les jeux Netflix ne sont pas encore disponibles sur les plateformes Android TV ou Apple TV, et l’application du contrôleur n’a pas encore été lancée sur les appareils Android.

Actuellement, les jeux proposés par Netflix ne sont accessibles que sur les iPhone et les iPad, et ne sont pas compatibles avec des appareils tels que l’Apple TV ou d’autres plateformes de télévision. Bien que l’application ne soit pas encore fonctionnelle, elle laisse entendre que des jeux optimisés pour les écrans de télévision seront bientôt ajoutés au répertoire de Netflix. Le design de l’application intègre un bouton directionnel sur le côté gauche de l’écran de l’iPhone, complété par les boutons d’action A, X, Y et B sur le côté droit.