Le service de jeux de Netflix pourrait s’étendre aux téléviseurs

Selon Bloomberg, Netflix envisage d’étendre son service de jeux aux téléviseurs. L’entreprise souhaite rendre ses jeux disponibles sur tous les appareils Netflix, et jouer à des jeux télévisés depuis l’iPhone pourrait contribuer à atteindre cet objectif.

Pour stimuler la popularité des jeux sur ses plateformes, Netflix semble prendre des mesures actives. Le code de l’application Netflix laisse entendre que l’entreprise prévoit de proposer des jeux sur les téléviseurs, avec des références à l’utilisation de smartphones comme contrôleurs. Le code, découvert par le développeur Steve Moser, comprend une ligne demandant à l’utilisateur s’il souhaite utiliser son téléphone comme manette de jeu pour un jeu télévisé.

Netflix wants to make games playable on every device by turning your iPhone into a controller for Netflix running on a TV. Code hidden in their iOS app: “A game on your TV needs a controller to play. Do you want to use this phone as a game controller?” $NFLX cloud gaming soon? https://t.co/ZPl5gyoKkQ pic.twitter.com/ilpSJjcxBG

—Steve Moser (@SteveMoser) March 30, 2023