Voici l’iPhone 15 Pro et son nouveau bouton d’action

Nous sommes à un mois de la sortie attendue par Apple de l’iPhone 15, qui devrait apporter un changement de design apparemment minuscule, mais susceptible de créer un effet d’entraînement notable sur l’expérience des utilisateurs pour les années à venir. Bien sûr, je parle du remplacement de l’emblématique bouton Sonnerie/Silencieux par le bouton Action, selon les rumeurs.

Comme d’habitude, toute nouveauté introduite par Apple dans sa gamme de smartphones est d’abord réservée aux modèles Pro. Les fuites indiquent donc que le bouton d’action n’apparaîtrait que sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max. Au départ, on pensait que les boutons de volume seraient également redessinés, devenant un seul bouton de volume au lieu de deux touches séparées, mais les dernières informations indiquent que cela ne se produira pas, du moins pas cette année.

Le commutateur Sonnerie/Silencieux existe sur les iPhone depuis que Steve Jobs a annoncé l’iPhone original en 2007. Le commutateur Sonnerie/Silencieux est l’un des éléments de design qui ont permis à l’iPhone de se démarquer. Il fait partie intégrante de l’expérience utilisateur depuis des années. Le remplacer par un bouton implique donc un changement fondamental dans la manière dont les utilisateurs interagissent avec leur iPhone.

Sur ce point, voyons comment Apple compte justifier ce changement de design historique que les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max sont censés apporter, et pourquoi il s’agit peut-être de l’une des meilleures mises à jour que nous ayons vues depuis des années.

Le bouton d’action de l’iPhone 15 Pro expliqué

Vous vous souvenez de l’Apple Watch Ultra ? C’est le premier (et jusqu’à présent le seul) appareil Apple à être doté d’un bouton d’action. Le bouton de l’Apple Watch Ultra est programmable, ce qui signifie que vous pouvez le configurer pour qu’il fonctionne de différentes manières selon la façon dont vous appuyez dessus.

Le bouton d’action qui serait présent sur l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max devrait se comporter de manière très analogue à celui de l’Apple Watch Ultra. Bien sûr, les utilisateurs pourront toujours l’utiliser pour mettre leur smartphone sous silence, mais il pourra également être personnalisé pour offrir d’autres fonctionnalités, telles que le lancement de l’appareil photo ou de Siri.

Cependant, le plus intéressant c’est que le bouton d’action pourrait avoir des fonctionnalités spécifiques en fonction de l’application que vous êtes en train d’utiliser. Par exemple, si vous avez ouvert l’application de l’appareil photo en vue directe, il pourrait servir de bouton d’obturation, comme celui que l’on trouve sur les appareils photo professionnels. Plus précisément, selon le code trouvé dans la version bêta d’iOS 17, il a été récemment découvert que les utilisateurs pourraient être en mesure d’appuyer à moitié sur le bouton d’action pour activer le système de mise au point automatique, puis de l’enfoncer complètement pour prendre la photo.

Des fonctions spécifiques en fonction de l’application

Au-delà du contrôle de la caméra, d’autres applications de première partie sont également susceptibles d’utiliser ce nouveau matériel. Apple aura sans aucun doute plusieurs implémentations pour montrer le nouveau bouton d’action sur scène. Cela dit, c’est la possibilité pour les applications tierces d’accéder à ce nouveau bouton qui en fait une amélioration encore plus importante.

Enfin, un effet moins visible du passage du bouton Mute au bouton Action serait une meilleure protection contre l’eau et la poussière et un espace supposé plus grand à l’intérieur du téléphone. Le commutateur Mute était un endroit où la poussière pouvait facilement s’incruster et s’accumuler au fil du temps, et il prenait également beaucoup de place à l’intérieur de l’iPhone. Le remplacer par un bouton permet de résoudre ces deux problèmes.

Le changement peut être brutal, quel que soit l’endroit où nous le rencontrons. À plus d’un titre, le bouton Action semble être l’évolution logique du bouton Sonnerie/Silencieux, et nous je suis impatient de voir comment il influencera l’avenir de l’iPhone.