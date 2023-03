Netflix lance deux jeux dans sa dernière extension, Monument Valley arrive en 2024

by

Netflix renforce son service de jeux, avec 40 nouveaux jeux qui seront lancés cette année. La société prévoit de rendre ses jeux disponibles sur tous les appareils Netflix, et ajoutera même Monument Valley en 2024.

Netflix a 70 jeux en cours de développement avec des partenaires, et 16 sont actuellement créés en interne. Depuis le lancement de son service de jeux en novembre 2021, Netflix a déjà sorti 55 titres.

Netflix prévoit de continuer à développer sa collection de jeux cette année en ajoutant de nouveaux titres chaque mois. Les membres peuvent s’attendre à trouver une gamme variée de jeux, allant des favoris indépendants aux hits primés, en passant par les RPG, les jeux de réflexion et bien plus encore. L’entreprise collabore également avec les meilleurs studios pour offrir aux joueurs la meilleure expérience de jeu possible.

La série TV de rencontres à succès de Netflix « Too Hot to Handle » a inspiré le jeu très populaire. Depuis sa sortie en même temps que la saison 4, le jeu est devenu l’un des titres les plus joués de Netflix.

La communauté est restée engagée grâce à des épisodes hebdomadaires diffusés dans le jeu. Aujourd’hui, Netflix s’associe à nouveau à Nanobit pour sortir un nouveau jeu basé sur la série dans le courant de l’année.

Le prochain jeu de Netflix qui sortira le 18 avril est Mighty Quest : Rogue Palace d’Ubisoft : Rogue Palace d’Ubisoft. Ce jeu de type « rogue-lite » se déroule dans l’univers loufoque de The Mighty Quest for Epic Loot, mais avec une formule améliorée, une narration plus profonde et un gameplay d’action amélioré.

Les projets de Netflix pour 2024

Monument Valley 1 et 2 en 2024 : Netflix proposera Monument Valley, la franchise bien-aimée d’ustwo, sur sa plateforme l’année prochaine. Les membres pourront profiter de Monument Valley 1 et 2, et d’autres jeux à venir.

Super Evil Megacorp (Vainglory, Catalyst Black): Netflix s’associe à Super Evil Megacorp pour développer un jeu basé sur une prochaine sortie Netflix.

Nouveaux titres disponibles en mars

Highwater est un rare havre de paix entre la Zone de guerre et Alphaville, où les riches résident en sécurité derrière d’imposants murs.

Explorez une planète inondée

Découvrez de nouvelles îles

Trouvez des alliés pour vous aider à vous échapper et bien plus encore

On découvrira cette passionnante aventure, exclusivement sur Netflix.

Terra Nil (disponible à partir du 28 mars)

Terra Nil est un jeu mobile qui propose des paysages générés de manière procédurale, ce qui garantit que chaque partie est unique. Les joueurs doivent élaborer des stratégies autour de terrains aléatoires et difficiles, tels que des rivières tortueuses et des montagnes imposantes.

Le jeu présente des environnements luxuriants, peints à la main et accompagnés d’une bande sonore apaisante, ce qui en fait une expérience méditative. Une fois que les joueurs ont restauré l’écosystème, ils peuvent utiliser le mode Appréciation pour admirer leur travail. Terra Nil sera disponible en exclusivité sur Netflix à partir du 28 mars.